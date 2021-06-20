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Коронавирусный рейд выходного дня в Петербурге сорвал музыкальный фестиваль, приостановил кинопросмотр и работу четырех кальянных

В Петербурге остановили фестиваль из-за несоблюдения санитарных требований

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом вместе с полицией и Роспотребнадзором свернули музыкальный фестиваль Odyssey на Арсенальной набережной из-за невыполнения санитарных требований. На этом же попались несколько кинозалов и кальянных.

Как сообщили 20 июня в пресс-службе Смольного, сотрудники ведомств в пятницу и субботу устроили рейд по торговым центрам и общепиту, а также обследовали лофт-пространство на Арсенальной набережной. Там 19–20 июня проходил музыкальный фестиваль Odyssey, по данным проверяющих, без согласования с городским комитетом по культуре. На мероприятии присутствовало более 500 человек, в помещениях посетители находились без масок, организаторы продавали билеты без указания зрительских мест и не представили журналы термометрии и дезинфекции. Работу фестиваля приостановили, а отдыхающих попросили покинуть территорию.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Проверка в ТЦ «Тукан» показала, что посетители не носят маски, разметка дистанцирования отсутствует, а фудкорт работает вопреки запрету. Гости кинотеатров ТЦ «Балкания Нова» тоже не носили масок и не соблюдали дистанцию. Проверяющие приостановили работу кинотеатров и опечатали входы с них.

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Всего сотрудники ведомств проверили работу 241 отдельно стоящего предприятия сферы услуг, торговли и общепита. ККИ составил 59 протоколов осмотра и 10 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц. Инспекторы Роспотребнадзора подписали четыре протокола осмотра, приняли решение временно запретить работу четырём кальянным.

С 21 июня в Петербурге ужесточаются коронавирусные ограничения. В частности, запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Мероприятия в закрытых помещениях численностью более 75 человек можно будет посетить только с отрицательным ПЦР-тестом. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек.

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Комментарии (9)

264527831
Проверять надо электрички, пляжи. Такое впечатление, что чиновники стремятся заразить как можно больше людей, преступная халатность. Следовало бы возбудить уголовное дело.
Маэстро
Алые паруса закрыть у них кишка тонка.
260650801
Все в пригородные электрички, там ковида нет!
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