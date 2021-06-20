Как сообщили 20 июня в пресс-службе Смольного, сотрудники ведомств в пятницу и субботу устроили рейд по торговым центрам и общепиту, а также обследовали лофт-пространство на Арсенальной набережной. Там 19–20 июня проходил музыкальный фестиваль Odyssey, по данным проверяющих, без согласования с городским комитетом по культуре. На мероприятии присутствовало более 500 человек, в помещениях посетители находились без масок, организаторы продавали билеты без указания зрительских мест и не представили журналы термометрии и дезинфекции. Работу фестиваля приостановили, а отдыхающих попросили покинуть территорию.

Проверка в ТЦ «Тукан» показала, что посетители не носят маски, разметка дистанцирования отсутствует, а фудкорт работает вопреки запрету . Гости кинотеатров ТЦ «Балкания Нова» тоже не носили масок и не соблюдали дистанцию. Проверяющие приостановили работу кинотеатров и опечатали входы с них.

Всего сотрудники ведомств проверили работу 241 отдельно стоящего предприятия сферы услуг, торговли и общепита. ККИ составил 59 протоколов осмотра и 10 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц. Инспекторы Роспотребнадзора подписали четыре протокола осмотра, приняли решение временно запретить работу четырём кальянным.



С 21 июня в Петербурге ужесточаются коронавирусные ограничения. В частности, запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Мероприятия в закрытых помещениях численностью более 75 человек можно будет посетить только с отрицательным ПЦР-тестом. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек.

