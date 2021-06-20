Как спасать и спасаться от петербургской жары

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербург на ближайшие выходные и следующую за ними неделю накроет жара . Все рабочие дни столбик термометра днем будет зашкаливать за 30 градусов. Как избежать теплового удара, присматривать за пожилыми и юными горожанами, а также оказать первую помощь пострадавшим незнакомцам.

Аномальную жару, которая ждет город с 19 по 24 июня, «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» причисляет к ухудшению погодных условий. Погода не только дает возможность загореть всем желающим, но и требует соблюдения предосторожности.



Жара повышает вероятность образования тромбов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно тромбы становятся причиной инсультов и инфарктов. Распознать инсульт, поясняют в городской больнице №15, можно с помощью теста FAST — по нарушениям движения. В этом случае можно попросить человека улыбнуться, поднять обе руки вверх, попросить повторить фразу. Опущенный уголок рта, повисшая рука, неспособность говорить — свидетельства инсульта и причина для немедленного вызова скорой. Чем быстрее пострадавший попадет в больницу, тем больше шансов, что он выживет и не останется инвалидом.

При инфаркте, констатируют в городской поликлинике № 114, проявляются такие симптомы как внезапно (приступообразно) возникающие давящие, сжимающие, жгущие, ломящие боли в грудной клетке (за грудиной) продолжающиеся более 5 минут, аналогичные боли в области левого плеча (предплечья), левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, обоих плеч, обеих рук, нижней части грудины вместе с верхней частью живота, нехватка воздуха, одышка. Необходимо немедленно вызвать скорую или, если нет такой возможности, довезти пострадавшего до больницы как можно скорее. Пострадавшего до приезда медиков усадить в кресло с подлокотниками, или уложить в постель с приподнятым изголовьем, дать разжевать 0,25 г аспирина и 0,5 мг нитроглицерина (таблетку/капсулу положить под язык, капсулу предварительно раскусить, не глотать); освободить шею и обеспечить поступление свежего воздуха (открыть форточки или окно).



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пить воду

Как, что и сколько надо пить в аномальную жару, рассказали в управлении МЧС. «Обильное питье» означает потребление такого объема воды, который необходим для восполнения дефицита жидкости в организме (обусловленного главным образом потерями жидкости с потом и мочой) примерно на 150%, то есть около 2 литров жидкости, констатируют в ведомстве. Сюда включается суп, чай (желательно охлажденный, можно подслащенный или подкисленный), кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас.

Ведомство подчеркивает, что в знойное время необходимо пить, даже если не хочется. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию пожилым людям, из-за сниженного восприятия чувства жажды.

Избыточное потребление чистой воды чревато тяжелой гипонатриемией (задержка жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови) и осложнениями, в числе которых — инсульт и смерть. Процессу восстановления водного баланса поможет добавление в напитки хлорида натрия и других растворимых солей (20–50 ммоль на литр напитка) или же просто употребление минеральной воды.



«Если имеется большая потливость, и еще пациент пьет мочегонные, у него может развиться электролитный дисбаланс, — пояснил заместитель главного врача Георгиевской больницы по терапии Сергей Мазуренко. — Но это касается нездоровых людей. Здоровому человеку, который ест, пьет и получает соли из еды, это неактуально. Если вы едите фрукты, вы получаете достаточно солей калия и магния, если едите молочное — получаете кальций. Но кальций в жару не так сильно теряется».

Солевые добавки, о которых идет речь, будут актуальны, если человек ничего не ест — только пьет.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как существовать в жару

Испытывать неудобства или пострадать можно как от прямых солнечных лучей, так и в результате перегрева от высокой температуры воздуха. «Маст хэв» с собой: вода, и в случае выхода под солнце — головной убор.

Медики рекомендуют не очень крепкий чай, он стимулирует у здоровых людей сердечную деятельность и повышает тонус, носить легкую одежду из натуральных тканей, которые хорошо абсорбируют влагу, обливаться прохладной водой, принимать теплый (не холодный!) душ.



Основатель и главный врач частной скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах констатировал, что в группе риска пожилые люди и те, кто имеет одно или несколько хронических заболеваний. Кроме того, в эту же группу попадают дети, люди, страдающие избыточным весом и эндокринными патологиями, особенно заболеваниями щитовидной железы, сердечно-сосудистой системой (особенно стенокардией и перенесшие инфаркты и инсульты)

«Жара действует на всех: и на молодых, и на старых, при определенных условиях страдать от жары могут и достаточно здоровые люди», — пояснил он. И напомнил очевидные вроде бы вещи: для страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы отставить беспечность, не забывать принимать препараты, проветривать помещения, но не сидеть под кондиционером — поток прохладного воздуха должен рассеиваться по помещению. Кроме того, воздержаться от переедания и сосредоточиться в рационе питания на фруктах и овощах, окрошках. А также понимать, что алкоголь и зной не сочетаются между собой.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Аспирин и солнце — несовместимы

Тепловой и солнечный удар, по сути, синонимы, говорит Мазуренко. Первый может произойти, к примеру, в бане, второй — под прямым воздействием лучей солнца. «В любом случае, это перегрев организма, нарушение теплового баланса, приводит к серьезным нарушениям (сердечный приступ, декомпенсация сердечной деятельности), может привести к гибели. Здоровый человек переносит нормально, хотя, само собой, может испытывать дискомфорт», — поясняет врач.

Солнечный удар в основном начинается очень резко в отличие от теплового удара, рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы, врач-невролог Мария Щеглова. Оба распознаются по ряду симптомов: появление головной боли, мелькание «мушек» перед глазами, головокружение, холодный пот, чувство дурноты и рвота, учащенное сердцебиение и повышение температуры тела, ощущение слабости.

Под солнцем опасно быть пациентам, которые принимают препараты, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам, в том числе аспирин, ряд препаратов, используемых в лечении артериальной гипертонии. Это может привести к солнечным ожогам и даже раку кожи. И таких препаратов немало, констатирует Мазуренко, призывая всех внимательно знакомиться с инструкциями.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как помочь другому

Вычислить человека, которому стало плохо от жары, нетрудно. Как правило, он не сможет стоять, постарается присесть, будет нехарактерно бледен и будет стараться добраться до тени.

В этом случае пострадавшего следует немедленно увести в тень, напоить водой, найти ближайшее прохладное место и по возможности — приложить холодный компресс. Немедленно вызывать врача стоит, если человек находится в обмороке, а до приезда скорой обеспечить для пострадавшего тень — растянуть самодельный навес из одежды или перенести в тень.

Медики обращают внимание на необходимость не только самому одеваться, что называется по погоде, но также следовать этому правилу в отношении маленьких детей. У малышей несовершенна терморегуляционная функция, поэтому детей точно кутать не надо, тем более в непроветриваемые рубашки — может быть тепловой удар. И, конечно, маленьких нельзя оставлять в машине даже ненадолго. Это может привести к самым трагическим последствиям, вплоть до летальных.

С полудня и часов до 3–4 детей лучше не отпускать гулять на солнце, питье с собой — обязательно, но вместо сладких соков и газированных напитков стоит отдать предпочтение воде.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»