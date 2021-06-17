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В Петербурге открывается филиал Крыма. Жара заглянет в город как минимум на неделю

Жара продлится в Петербурге как минимум неделю

Пока крымские курорты затапливает после продолжительных ливней, южная погода ненадолго заглянула в Петербург. Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов 17 июня, жара задержится в Северной столице как минимум на неделю.

«У нас наступает период жаркой и сухой погоды. В ближайшие дни до 30 градусов поднимется температура. Возможно, выше. Ветер — западный, всё время. Ориентировочно, такая погода продлится до 24 июня», — сказал Колесов.

Ранее «Фонтанка» писала, что накануне вечером в Крыму прошёл сильный дождь, в результате которого оказался затоплен город Керчь. С обильными осадками не справилась ливневая канализация, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме. Местные жители вынуждены передвигаться на лодках. Пересесть на плавсредства также пришлось главе полуострова Сергею Аксёнову.

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Комментарии (4)

260965961
Интересно, сколько народу помрёт в СПб от этой жары. Как ещё парки Беглов не закрыл из-за коронавируса.
fonbaronn
Для настоящих местных очень хорошая температура +22-+25. Если выше то из-за большой влажности жара это ужас.
260569221
Уряяяя!!! А хейтеры, которые ноют мол: «да в Ленинграде и +15 это уже жара» - идут в ..пу со своими суждениями!!!!
Всем хорошего дня!!!!
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