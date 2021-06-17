В Петербурге открывается филиал Крыма. Жара заглянет в город как минимум на неделю

«У нас наступает период жаркой и сухой погоды. В ближайшие дни до 30 градусов поднимется температура. Возможно, выше. Ветер — западный, всё время. Ориентировочно, такая погода продлится до 24 июня», — сказал Колесов.



Ранее «Фонтанка» писала, что накануне вечером в Крыму прошёл сильный дождь, в результате которого оказался затоплен город Керчь. С обильными осадками не справилась ливневая канализация, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме. Местные жители вынуждены передвигаться на лодках. Пересесть на плавсредства также пришлось главе полуострова Сергею Аксёнову.

