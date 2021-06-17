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Глава Крыма в лодке, за ней плывут сотрудники МЧС. На видео попало, как спасатели и чиновники передвигались по затопленной Керчи

Видео: Три сотрудника МЧС плывут за лодкой, в которой сидит глава Крыма Аксенов

В затопленной после ливня Керчи можно передвигаться либо в лодке, либо вплавь. Это наглядно продемонстрировали чиновники и спасатели.

На видео попало то, как до городской больницы в Керчи утром 17 июня добирается глава полуострова Сергей Аксенов.

Вместе с несколькими сотрудниками администрации он плывет в моторной лодке. За ней вплавь добираются трое сотрудников МЧС.

Как сообщает RT со ссылкой на помощника Аксенова: «Воды по грудь — проще плыть».

Делегация следовала к горбольнице, которая оказалась обесточена из-за подтопления трансформаторных подстанций.

Ливень начался в Керчи (Крым) вечером 16 июня и шел почти всю ночь. Под водой оказались улицы города: не справилась ливневая канализация, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме.

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Комментарии (16)

Oleg_I
Велика страна Россия, на всех лодок не напасешься.
265095604
Очередной позор Крымской власти! Смеемся над Украиной, а чем мы лучше?В развитие Керчи, в ливневки когда последний раз вкладывали средства? Люди в Керчи ждут только лета, денег заработать на отпускниках.
Dimitry Antonov
Мда, я бы в лодку взял даже собак, не стал бы над ними издеваться.
Кстати, какого-то руководителя уволили после обнародование видео, где тот глумился над МЧС- ником, подпрыгивающим за ключами в поднятой руке этого руководителя.
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