В затопленной после ливня Керчи можно передвигаться либо в лодке, либо вплавь. Это наглядно продемонстрировали чиновники и спасатели.
На видео попало то, как до городской больницы в Керчи утром 17 июня добирается глава полуострова Сергей Аксенов.
Вместе с несколькими сотрудниками администрации он плывет в моторной лодке. За ней вплавь добираются трое сотрудников МЧС.
Как сообщает RT со ссылкой на помощника Аксенова: «Воды по грудь — проще плыть».
Делегация следовала к горбольнице, которая оказалась обесточена из-за подтопления трансформаторных подстанций.
Ливень начался в Керчи (Крым) вечером 16 июня и шел почти всю ночь. Под водой оказались улицы города: не справилась ливневая канализация, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме.