Ливень, который начался в Керчи (Крым) вечером 16 июня и шел почти всю ночь, затопил улицы города. Выпали почти две месячные нормы осадков. Ливневые канализации не справляются, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме.

Как передаёт 17 июня «Керчь.ФМ», почти по крышу ушли под воду автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. Центр города практически отрезан от Аршинцево «озером». Ливень ломал деревья и заборы. По улицам плывут вещи, мусорные баки, ларьки.

