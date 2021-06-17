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В Керчи машины ушли под воду по крыши, на них спасаются люди и животные

Ливень, который начался в Керчи (Крым) вечером 16 июня и шел почти всю ночь, затопил улицы города. Выпали почти две месячные нормы осадков. Ливневые канализации не справляются, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме.

Как передаёт 17 июня «Керчь.ФМ», почти по крышу ушли под воду автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. Центр города практически отрезан от Аршинцево «озером». Ливень ломал деревья и заборы. По улицам плывут вещи, мусорные баки, ларьки.

По данным издания «Крым 24», часть города осталась без электричества. По оценкам МЧС, подтоплены порядка 12 домов и городская больница №1.

Бездомным животных прятаться от воды негде. Собаки подплывают к торчащим из воды капотам и крышам и сидят там.

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Комментарии (2)

AlexZZZ
Вот это - аномальные осадки. А не то что у нас в городе Водоканал говорит, когда после обычного ливня канализация кое-где не справляется.
ivan5_5e4d10fe646f6
А раньше было такое?
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