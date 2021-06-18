Петербургская погода не раз в этом сезоне демонстрировала вероломство: как только выходные — всё плохо, как рабочие дни — налаживается. Теперь по-другому. В выходные грядёт такое, чего в будни не пожелаешь. И не всем легко пережить такое лето. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» причисляет аномальную жару с 19 по 24 июня к ухудшению погодных условий.



Сегодня, по прогнозу учреждения, в городе без осадков, ветер умеренный, днём 27–29 градусов. Атмосферное давление слабо понижается.