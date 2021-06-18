Петербургская погода не раз в этом сезоне демонстрировала вероломство: как только выходные — всё плохо, как рабочие дни — налаживается. Теперь по-другому. В выходные грядёт такое, чего в будни не пожелаешь. И не всем легко пережить такое лето. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» причисляет аномальную жару с 19 по 24 июня к ухудшению погодных условий.
Сегодня, по прогнозу учреждения, в городе без осадков, ветер умеренный, днём 27–29 градусов. Атмосферное давление слабо понижается.
Уже в 7 часов утра температура (плюс 21) на 3 градуса превышает норму, а днём разница составит 11 градусов, отмечает «Яндекс». Холоднее всего утром в Красносельском, Невском и Фрунзенском районах — 20 градусов, теплее в Василеостровском, Калининском и Петроградском районах — 22. УФ-индекс сегодня приблизится к высокому уровню. Обычно в этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, бывает облачно с прояснениями, от 9 до 22 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 18 июня выдалось в 1978 году, плюс 4 днём, а самое тёплое — в 2018 году (по сегодняшним меркам «всего»), 27 градусов.
В субботу ожидается 28–30 градусов. В воскресенье ночью вполне себе «дневные» 18–20, а днём 30–32 градуса.