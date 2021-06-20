В лесах складывается тяжёлая обстановка: в целом на территории области действует третий класс пожароопасности, а в Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском районе — четвёртый класс из пяти возможных (5 класс — это «чрезвычайная» пожарная опасность). «Воздержитесь от посещения лесов Ленинградской области! Соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах», — призывают спасатели.

По статистике, в девяти случаях из десяти виновником лесных пожаров становится человек. Самые частые причины — это незатушенные костры, брошенные окурки, спички. В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

В такую погоду разводить костры в лесу нельзя. Для них надо выбирать места на песчаной или галечной косе у реки или у озера, в крайнем случае на открытой поляне. Место вокруг будущего костра надо обложить камнями, очистить от сухой травы, шишек, веток, то есть удалить все, что может гореть на расстоянии не менее полуметра. Покидая место привала, надо обязательно потушить костер, и убрать за собой мусор, в том числе стекло, так как оно может создать эффект линзы для солнечных лучей, под воздействием которых может произойти возгорание (видеозапись с примером такого пожара «Фонтанка» публиковала накануне). Если поблизости нет воды, надо тщательно засыпать его землей, а лучше перекопать лопатой. Несгоревшие головешки необходимо тушить отдельно, утрамбовывая угольки.

