За 24 часа в Петербурге были найдены тела трёх утопленников. Их личности пока не установлены.
Как рассказали «Фонтанке» в региональном ГУ МВД 20 июня, в устье Смоленки утонул неизвестный мужчина. Об инциденте сообщается также в паблике «ДТП и ЧП». Больше всего комментаторов поразило то, что отдыхающие продолжили загорать и купаться рядом с накрытым телом.
По данным «Фонтанки», накануне из Невы в районе дома № 90 по Октябрьской набережной извлекли тело неизвестной женщины, одетой в белые кроссовки с розовыми полосками, джинсы и зеленую майку.
Кроме того, в субботу в болотистом водоёме в Сосновой поляне местный житель обнаружил труп. Мужчина рассказал полиции о находке и невыносимом запахе. Для извлечения тела привлекали поисково-спасательный отряд.
В ночь на воскресенье мужчину спасали в Неве. Он жив.