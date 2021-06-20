За 24 часа в Петербурге были найдены тела трёх утопленников. Их личности пока не установлены.



Как рассказали «Фонтанке» в региональном ГУ МВД 20 июня, в устье Смоленки утонул неизвестный мужчина. Об инциденте сообщается также в паблике «ДТП и ЧП». Больше всего комментаторов поразило то, что отдыхающие продолжили загорать и купаться рядом с накрытым телом.

