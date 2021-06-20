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За сутки в Петербурге нашли трёх утопленников: в устье Смоленки, Неве и безымянном болоте

За 24 часа в Петербурге были найдены тела трёх утопленников. Их личности пока не установлены.

Как рассказали «Фонтанке» в региональном ГУ МВД 20 июня, в устье Смоленки утонул неизвестный мужчина. Об инциденте сообщается также в паблике «ДТП и ЧП». Больше всего комментаторов поразило то, что отдыхающие продолжили загорать и купаться рядом с накрытым телом.

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По данным «Фонтанки», накануне из Невы в районе дома № 90 по Октябрьской набережной извлекли тело неизвестной женщины, одетой в белые кроссовки с розовыми полосками, джинсы и зеленую майку.

Кроме того, в субботу в болотистом водоёме в Сосновой поляне местный житель обнаружил труп. Мужчина рассказал полиции о находке и невыносимом запахе. Для извлечения тела привлекали поисково-спасательный отряд.

В ночь на воскресенье мужчину спасали в Неве. Он жив.

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