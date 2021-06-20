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Мужчина в Неве не желал быть спасённым. А когда его всё-таки вытащили, нашли травмы

В Петербурге мужчина госпитализирован после заплыва в Неве

Молодого человека спасали после ночного купания в полноводной петербургской реке.

Как стало известно «Фонтанке», 24-летнего мужчину сотрудники экстренных служб заметили в Неве в центре Петербурга 20 июня около 1:45. К нему подплыли на катере и хотели вытащить с помощью спасательного круга. Он упирался, «реагировал неадекватно, всячески отказывался от помощи».

В итоге течение прибило его через судовой ход к причалу у Зимнего дворца, где он смог зацепиться руками за кранец. Там ему помогли выбраться на берег, вызвали скорую и до прибытия медиков согревали его служебным кителем.

Врачи скорой помощи диагностировали у мужчины травмы и ушиб спины. Его доставили в больницу на Костюшко, где поместили в травматологическое отделение.

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