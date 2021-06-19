В Центральном районе Петербурга мужчина в одних трусах решил совершить заплыв по каналу Грибоедова. Видео с произошедшим было опубликовано 19 июня в телеграм-канале «Мегаполис».



На кадрах видно, что к обнаженному обывателю уже подходили полицейские, которые намеревались его остановить. Однако, как сообщают очевидцы, смельчак был в нетрезвом состоянии и, заметив людей в форме, оказался в воде.

