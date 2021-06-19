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Жара довела! Петербуржец окунулся в канал Грибоедова, но на спуске его встретила полиция

В Петербурге люди купаются не только в заливе, но и в каналах

В Центральном районе Петербурга мужчина в одних трусах решил совершить заплыв по каналу Грибоедова. Видео с произошедшим было опубликовано 19 июня в телеграм-канале «Мегаполис».

На кадрах видно, что к обнаженному обывателю уже подходили полицейские, которые намеревались его остановить. Однако, как сообщают очевидцы, смельчак был в нетрезвом состоянии и, заметив людей в форме, оказался в воде.

В итоге через некоторое время мужчина сам плыл навстречу полицейским, которые ждали его на ближайшем спуске с любопытными зеваками.

По словам главного синоптика Петербурга, днём температура воздуха в городе повысилась до +30,7 градуса, перекрыв экстремум дня (+29,8 градуса), который наблюдался в 1905 году. «Фонтанка» показывала, как сегодня выглядел пляж 300-летия Петербурга, который можно было спутать с курортами Черного моря.

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Комментарии (8)

any_5e4cfc41eb9fb
Иззяяяя, зя-зя-зя-зя!!! Нельзя быть человеком. Вот что нельзя (
doorbal_
а шо? нельзя купаться в каналах?
иваныч пенсионер
100%, что не петербуржец и не ленинградец. Эти привозят свои традиции со своих малых родин.
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