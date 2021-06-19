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Кадр дня с пляжа: это точно Петербург, а не Чёрное море?

Жители Петербурга идут к воде

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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В субботу, 19 июня, которая принесла Петербургу температурный рекорд, фотографы «Фонтанки» прогулялись по берегам водоёмов. Вывод очевиден: яблоку негде упасть.

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Толпы народа на пляжах в Кузьмолово.

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У безымянного карьера под Выборгом обочины заставлены машинами, рассказывает «Фонтанке» читательница Екатерина.

Екатерина Стрельникова

ГУ МЧС по Петербургу советует в жару не выходить из дома с 11 до 17 часов, на улице носить головной убор и тёмные очки, одеваться в хлопок и лён, пить подкисленный чай или воду, не находиться на солнце на голодный желудок и сразу после еды.

Солнечный удар может произойти как во время непосредственного пребывания под прямыми солнечными лучами, так и спустя 6 — 8 часов после этого. В результате перегрева всего организма может случиться тепловой удар, который проявляется почти так же, как и солнечный.

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:

  • Перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, приподняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и достаточный доступ свежего воздуха.
  • Если человек в сознании, дать выпить крепкого чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды).
  • Смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное полотенце.
  • В тяжелых случаях пострадавшего можно обернуть простыней, смоченной в холодной воде либо просто облить водой, но делать это следует осторожно и недолго (температура тела пострадавшего не должна быть ниже 38 градусов). Пострадавшего надо доставить в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему сознание человеку срочно вызвать бригаду скорой помощи, потому что такое состояние представляет реальную угрозу для жизни.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

EveReady
Невская губа так себе на море похожа )) На одном фото не обошлось без мангала... В +30 жарить шашлык в окружении людей? Конечно, почему бы и нет?
266081655
Канализационные выбросы в Неву позабыты?
zzz34
Кошмар все без масок
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