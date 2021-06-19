В субботу, 19 июня, которая принесла Петербургу температурный рекорд, фотографы «Фонтанки» прогулялись по берегам водоёмов. Вывод очевиден: яблоку негде упасть.
Толпы народа на пляжах в Кузьмолово.
У безымянного карьера под Выборгом обочины заставлены машинами, рассказывает «Фонтанке» читательница Екатерина.
Екатерина Стрельникова
ГУ МЧС по Петербургу советует в жару не выходить из дома с 11 до 17 часов, на улице носить головной убор и тёмные очки, одеваться в хлопок и лён, пить подкисленный чай или воду, не находиться на солнце на голодный желудок и сразу после еды.
Солнечный удар может произойти как во время непосредственного пребывания под прямыми солнечными лучами, так и спустя 6 — 8 часов после этого. В результате перегрева всего организма может случиться тепловой удар, который проявляется почти так же, как и солнечный.
Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:
- Перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, приподняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный покой и достаточный доступ свежего воздуха.
- Если человек в сознании, дать выпить крепкого чаю или холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды).
- Смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное полотенце.
- В тяжелых случаях пострадавшего можно обернуть простыней, смоченной в холодной воде либо просто облить водой, но делать это следует осторожно и недолго (температура тела пострадавшего не должна быть ниже 38 градусов). Пострадавшего надо доставить в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему сознание человеку срочно вызвать бригаду скорой помощи, потому что такое состояние представляет реальную угрозу для жизни.