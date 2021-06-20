Петербурженку возмутило купание детей голышом в фонтанах. Обсудить ситуацию она предложила в районной группе в Facebook, но из-за обилия негативных комментариев пост пришлось удалить.



«В Летнем саду в фонтане активно купаются дети. На мой взгляд, это не то место, где хотелось бы видеть голых малышей. Возможно, я неправа. В «Инстаграм» идёт активное обсуждение. Что скажете?» — написала участница группы.



Через какое-то время она два раза отредактировала запись, в первый напомнив о «санитарной» стороне вопроса, во второй удивилась реакции в комментариях. «Я примерно представляла, что пост вряд ли оставит уважаемых соседей равнодушными. Но такого накала злобы и массового перехода на личности как-то не ожидала», — призналась женщина. Сейчас запись недоступна.

