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Купание «голых малышей» в жару в фонтане Летнего сада возмутило петербуржцев в соцсетях

В Петербурге дети купаются в фонтанах

Петербурженку возмутило купание детей голышом в фонтанах. Обсудить ситуацию она предложила в районной группе в Facebook, но из-за обилия негативных комментариев пост пришлось удалить.

«В Летнем саду в фонтане активно купаются дети. На мой взгляд, это не то место, где хотелось бы видеть голых малышей. Возможно, я неправа. В «Инстаграм» идёт активное обсуждение. Что скажете?» — написала участница группы.

Через какое-то время она два раза отредактировала запись, в первый напомнив о «санитарной» стороне вопроса, во второй удивилась реакции в комментариях. «Я примерно представляла, что пост вряд ли оставит уважаемых соседей равнодушными. Но такого накала злобы и массового перехода на личности как-то не ожидала», — призналась женщина. Сейчас запись недоступна.

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Изначально фотография купающихся малышей появилась в Instagram (а затем её начали обсуждать в «Фейсбуке»). Выложившая её девушка рассказала, что только один ее подписчик спросил, что не так с этой ситуацией, остальные «ужасаются и негодуют».

В Петербурге 30-градусная жара, второй день подряд обновляются температурные рекорды. Горожане массово потянулись к воде.

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Комментарии (38)

260843741
Я бы не рискнула своего ребенка пустить ни в один городской фонтан плескаться. Там же даже если бомжи не моются, то все равно пыль попадает, птичьи экскременты, перья... Потом врачи долго думать будут, от чего лечить.
Флуктуация
Странно, что мамки тоже не полезли в фонтан, нуачо, онижематери. Администрация сада где?
Peshechodig
А почему обсуждать выложила в инсте, а не разобралась на месте? А, ну да, могут ведь и послать ..
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