Очередь из желающих покататься с горок и поплавать в чистых бассейнах выстроилась 20 июня в аквапарке «Питерлэнд». Так уж вышло, что жаркое воскресенье стало последним днём его работы — с понедельника в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения, согласно которым запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.



Осаждающие кассу «Питерлэнда» попали на видео. Судя по кадрам, опубликованным в TikTok, очередь растянулась на сотню метров, а то и больше. Предсказуемо почти все взрослые пришли с детьми.

