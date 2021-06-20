Очередь из желающих покататься с горок и поплавать в чистых бассейнах выстроилась 20 июня в аквапарке «Питерлэнд». Так уж вышло, что жаркое воскресенье стало последним днём его работы — с понедельника в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения, согласно которым запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.
Осаждающие кассу «Питерлэнда» попали на видео. Судя по кадрам, опубликованным в TikTok, очередь растянулась на сотню метров, а то и больше. Предсказуемо почти все взрослые пришли с детьми.
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Очередь в питерленд спб 👍🏼#отдых #местасанктпетербурга #местаспб #питерленд #спб #кудасходитьспб♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod
Пока одни петербуржцы стоят в ТЦ, другие часами томятся в пробках на солнцепёке, пытаясь въехать в город.