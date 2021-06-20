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В последний день работы аквапарков петербуржцы атаковали «Питерлэнд». Аномально длинная очередь попала на видео

В Петербурге выстроились очереди в аквапарк

Петербуржцы ищут воду в эти аномально жаркие выходные июня. Не все предпочитают побережье залива или озёра в спальных районах и Ленобласти.

Очередь из желающих покататься с горок и поплавать в чистых бассейнах выстроилась 20 июня в аквапарке «Питерлэнд». Так уж вышло, что жаркое воскресенье стало последним днём его работы — с понедельника в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения, согласно которым запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.

Осаждающие кассу «Питерлэнда» попали на видео. Судя по кадрам, опубликованным в TikTok, очередь растянулась на сотню метров, а то и больше. Предсказуемо почти все взрослые пришли с детьми.

@solovyev_blog

Очередь в питерленд спб 👍🏼#отдых #местасанктпетербурга #местаспб #питерленд #спб #кудасходитьспб

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

Пока одни петербуржцы стоят в ТЦ, другие часами томятся в пробках на солнцепёке, пытаясь въехать в город.

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Комментарии (3)

Wert
А, ленинградцы расслабляются на дачах.
user_a
Нам построили аквапарк, мы там ныряем.
Если привьемся, снова нальют воду.
Alex000
Делаю ставки на то, что большая часть этих людей наверняка полагала, что кроме них в последний день больше желающих не найдётся :D
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