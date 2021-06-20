Ботанический сад в Петербурге временно закрывает оранжереи: температура там стремится к 50 градусам

«Эта мера связана с тем, что прогнозируют очень высокие температуры, а в оранжереях температура будет в среднем на 10–15 градусов выше, чем на улице. Обычно в летний период мы предупреждаем, что не рекомендовано посещать оранжереи беременным, пожилым людям и совсем маленьким детям, но сейчас находиться там будет просто неприятно всем, в том числе и нашим сотрудникам», — объяснили в пресс-службе Ботсада.



Отмечается, что пока работа оранжерей останавливается на три дня, далее администрация будет отталкиваться от погоды. К слову, растения переживут жару прекрасно, так как родом они из тропиков и субтропиков. Сотрудники сада будут их увлажнять и при необходимости притенять.

