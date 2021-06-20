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Ботанический сад в Петербурге временно закрывает оранжереи: температура там стремится к 50 градусам

Из-за жары в Петербурге закрывает оранжереи Ботанический сад

Со вторника по четверг включительно оранжереи Ботанического сада имени Петра Великого будут закрыты для посетителей. Об этом 20 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Эта мера связана с тем, что прогнозируют очень высокие температуры, а в оранжереях температура будет в среднем на 10–15 градусов выше, чем на улице. Обычно в летний период мы предупреждаем, что не рекомендовано посещать оранжереи беременным, пожилым людям и совсем маленьким детям, но сейчас находиться там будет просто неприятно всем, в том числе и нашим сотрудникам», — объяснили в пресс-службе Ботсада.

Отмечается, что пока работа оранжерей останавливается на три дня, далее администрация будет отталкиваться от погоды. К слову, растения переживут жару прекрасно, так как родом они из тропиков и субтропиков. Сотрудники сада будут их увлажнять и при необходимости притенять.

В учреждении напоминают, что до 27 июня на территории Ботсада работает выставка «Пионы Северной столицы». На ней, помимо цветов, есть кондиционер.

В Петербурге выше 30 градусов, 19 и 20 июня были обновлены температурные рекорды.

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Комментарии (3)

Avs7153
Придурки - надо не закрывать, а открывать оранжереи при +50 в них!
Piter Russo
А кактусам и агавам - нравиться))
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