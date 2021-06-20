На карьере под Шапками утонула девочка. В полиции уже называют это место заколдованным

Полиция устанавливает обстоятельства смерти девочки-подростка, утонувшей в Тосненском районе Ленобласти. У места, где случилась трагедия, нехорошая слава.
По предварительным данным 47news, в половине пятого часа вечера 20 июня на пятом карьере у посёлка Шапки утонула 15-летняя девочка. В СК Ленобласти сообщили, что на месте работают сотрудники их ведомства, устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней.
Издание пишет, что девочка приехала из Дагестана в гости к сестре, на карьере была с родственниками. На берег тело подняли спасатели.
На соседнем карьере год назад утонул 17-летний студент петербургского медколледжа. Он неудачно прыгнул с берега. На пятом карьере 8 февраля прошлого года за день погибли трое, в том числе ребёнок. В местной полиции прокомментировали — то ли место проклятое, то ли просто брошенное.
В Петербурге за последние сутки нашли трёх утопленников — в Неве, устье Смоленки и в болоте.