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Даже воскресным днём на выезде из Петербурга — пробки

Движение на «Коле» и Рябовском шоссе затрудняют ремонты

Похоже, почти все, кто хотел за город, уже уехали. В воскресенье, 20 июня, дороги Петербурга пусты — обычные 2 балла, заторы есть лишь на некоторых выездных трассах.

Карта демонстрирует «красные» участки на Народной улице и Мурманском шоссе, здесь же на КАД (отмечено ДТП), на Дороге жизни, на Приморском шоссе. Сообщений о многокилометровых пробках от «Яндекса» два:

  • 12:21 — Мурманское шоссе («Кола») от проспекта Большевиков до АЗС. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 38 минут, что на 1 час 32 минуты больше обычного. Народная загружена к КАД на 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
  • 11:21 — Колтушское шоссе и Старая улица от КАД до перекрёстка с Воейковским шоссе. В пробке длиной 8,3 км можно потерять 54 минуты, что на 39 минут больше обычного.
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И на «Коле», и на Дороге жизни движение осложняют дорожные работы. Первую трассу будут ремонтировать на участке до Разметелево до второй половины июля, а Рябовское шоссе — до конца июля.

Вчера, напомним, пробки стояли до самого вечера. Днём загруженность дорог достигла небывалых 6 баллов, а вечером отдыхающие потянулись обратно в город.

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Комментарии (2)

Pupin
На мурманке всегда очень плотное движение, даже если яндекс пробки показывают зелёный.
260569221
..ка!!! Все из за дачников и «яжместный»
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