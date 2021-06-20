Карта демонстрирует «красные» участки на Народной улице и Мурманском шоссе, здесь же на КАД (отмечено ДТП), на Дороге жизни, на Приморском шоссе. Сообщений о многокилометровых пробках от «Яндекса» два:

И на «Коле», и на Дороге жизни движение осложняют дорожные работы. Первую трассу будут ремонтировать на участке до Разметелево до второй половины июля, а Рябовское шоссе — до конца июля.



Вчера, напомним, пробки стояли до самого вечера. Днём загруженность дорог достигла небывалых 6 баллов, а вечером отдыхающие потянулись обратно в город.

