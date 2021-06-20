Карта демонстрирует «красные» участки на Народной улице и Мурманском шоссе, здесь же на КАД (отмечено ДТП), на Дороге жизни, на Приморском шоссе. Сообщений о многокилометровых пробках от «Яндекса» два:
- 12:21 — Мурманское шоссе («Кола») от проспекта Большевиков до АЗС. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 38 минут, что на 1 час 32 минуты больше обычного. Народная загружена к КАД на 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
- 11:21 — Колтушское шоссе и Старая улица от КАД до перекрёстка с Воейковским шоссе. В пробке длиной 8,3 км можно потерять 54 минуты, что на 39 минут больше обычного.
И на «Коле», и на Дороге жизни движение осложняют дорожные работы. Первую трассу будут ремонтировать на участке до Разметелево до второй половины июля, а Рябовское шоссе — до конца июля.
Вчера, напомним, пробки стояли до самого вечера. Днём загруженность дорог достигла небывалых 6 баллов, а вечером отдыхающие потянулись обратно в город.