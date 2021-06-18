Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 12-го по 23-й километр (Всеволожский район Ленинградской области) в течение месяца собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части. С 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля — одна полоса в направлении Петербурга. На период перекрытия одной полосы на второй вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

В связи с дорожными работами на федеральной трассе «Кола» под Петербургом будет ограничена пропускная способность.

На этом участке четыре полосы: по две в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах. Со 2 по 23 июля планируется провести аналогичные работы на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода автомобильной дороги в обоих направлениях.



Сотрудники АО «ВАД» будут работать круглосуточно в две смены. Сроки работ могут скорректировать с учётом погодных условий.



На этом участке плотный транспортный поток, особенно по выходным, и пробки часто возникают, даже когда нет ограничений движения.