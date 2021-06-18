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Ждите пробки на Мурманском шоссе: на выезде из Петербурга начинается ремонт

АО «ВАД» устранит колею на трассе «Кола» в Ленобласти

В связи с дорожными работами на федеральной трассе «Кола» под Петербургом будет ограничена пропускная способность.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 12-го по 23-й километр (Всеволожский район Ленинградской области) в течение месяца собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части. С 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля — одна полоса в направлении Петербурга. На период перекрытия одной полосы на второй вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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На этом участке четыре полосы: по две в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах. Со 2 по 23 июля планируется провести аналогичные работы на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода автомобильной дороги в обоих направлениях.

Сотрудники АО «ВАД» будут работать круглосуточно в две смены. Сроки работ могут скорректировать с учётом погодных условий.

На этом участке плотный транспортный поток, особенно по выходным, и пробки часто возникают, даже когда нет ограничений движения.

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Комментарии (4)

Litl_m
Молодцы! Вовремя начали ремонт - одновременно с Рябовским, чтобы не дай бог кто-то не вздумал объехать пробку.
Serg_I
Пробки не будет - будет полный .....Ц!!!
Рита Архипова
На следующей неделе обещают чуть ли не +35, как они будут работать на такой погоде? Ужас.
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