После стихийного бедствия в Ялте больше всех досталось Приморскому пляжу в центре города. И это объяснимо — он находится как раз в том месте, где в море впадает река Водопадная, бурные потоки которой 18 июня наделали бед в городе. Осадки не только пригнали туда деревья и различный мусор, но и смыли гальку. В результате пляж до самой набережной сильно размыло, и теперь на его месте остался практически лунный рельеф. Как писала 19 июня «Фонтанка», власти пытаются договориться, чтобы песок свезли туда с местных карьеров.



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Как заявил 19 июня министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, отдыхающих эвакуировали лишь из двух гостиниц — «Бристоль» и «Ореанда», которые оказались наиболее пострадавшими. Обе находятся прямо в тех местах, где в море выходили две городские речки — та самая Водопадная и Дерекойка.

Тем не менее сейчас в Ялтинском регионе находятся 20 тыс. туристов. Береговая зона пострадала куда меньше, чем городские кварталы Ялты. И на подавляющем большинстве остальных пляжей, даже соседних с разрушенным Приморским, все более-менее прилично. То, что море остается мутным из-за грязи, снесенной с гор и улиц, видимо, не помеха, тем более что вода откровенно холодная — около 17 градусов, и купаться особо никто не стремится. Уже сегодня в соцсетях размещаются фотографии с отдыхающими на Массандровском пляже, пляже «Дельфин», Центральном, которые пострадали куда меньше. Берега у них практически не размыты.



Кроме самой Ялты в зону Большой Ялты на протяжении 72 км входят множество прибрежных городов и поселков (Алупка, Гурзуф, Ливадия, Гаспра, Кореиз, Мисхор, Симеиз, Форос, Массандра, Парковое и другие, всего 31 населенный пункт). Единственный погибший, о котором известно после наводнения, — это житель одного из таких поселков, Краснокаменка, в 18 км от самой Ялты. Местные речушки там тоже выходили из берегов, но об особо крупных разрушениях сообщений не было. Тем не менее во многих поселках сейчас нарушено энергоснабжение, почти везде проблемы с поставкой воды и, разумеется, с канализацией (где она была).

Однако после буйства стихии прибрежные зоны на основной территории Большой Ялты остались в мусоре и ветках, как в Гурзуфе.

Благоустройство хоть и нарушено, но песок на месте. Во многих населенных пунктах отдыхающие сегодня вышли к воде и загорают, погода позволяет. Согласно данным сервиса Sea Temperature, в настоящий момент средняя температура воды на Южном берегу Крыма составляет в среднем +18,4 градуса по Цельсию.



В Евпатории десятки людей отдыхают на пляже, несмотря на еще не расчищенную береговую линию. Средняя температура воды сейчас там +19,2 градуса.



В Алупке стихия также не помешала выйти сегодня к пляжу. Средняя температура воды сейчас там +18 градусов.



В Гурзуфе, где сходили селевые потоки, недостатка в отдыхающих также не наблюдается. Вода там прогрелась до +18,1 градуса.



В Кореизе, где в настоящий момент нарушено водоснабжение, отдых прерывать также никто не собирается, ведь можно выйти к пляжу, где температура воды достигла +18,5 градуса. Восстановить водоснабжение, по данным властей, удастся не раньше полуночи.



Песок не исчез и с пляжей Алушты. Купаться там можно в воде с температурой в +18,4 градуса.



В Орджоникидзе сильные волны уже вчера вышли ловить смельчаки на гидроциклах. Вода там прогрелась до +19 градусов.

