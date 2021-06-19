Ялтинские пляжи сильно размыло из-за ливней, которые с середины недели затопили часть города. Об этом сообщает РИА Новости 19 июня со ссылкой на главу комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.



«Мной уже ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатного материала для подсыпки пляжей», — сказал он.



Доступ ко всем достопримечательностям с сегодняшнего дня закрыт на трое суток, чтобы была возможность навести порядок после подтоплений. Ущерб, нанесенный стихией, все еще продолжают оценивать. К настоящему времени известно, что повреждены почти 400 жилых домов и соцобъектов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Среди них 365 жилых домов, центральная больница, девять детских садов и восемь школ. Размыло 426 приусадебных участков.

