Ялтинские пляжи сильно размыло из-за ливней, которые с середины недели затопили часть города. Об этом сообщает РИА Новости 19 июня со ссылкой на главу комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.
«Мной уже ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатного материала для подсыпки пляжей», — сказал он.
Доступ ко всем достопримечательностям с сегодняшнего дня закрыт на трое суток, чтобы была возможность навести порядок после подтоплений. Ущерб, нанесенный стихией, все еще продолжают оценивать. К настоящему времени известно, что повреждены почти 400 жилых домов и соцобъектов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Среди них 365 жилых домов, центральная больница, девять детских садов и восемь школ. Размыло 426 приусадебных участков.
Мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook сообщила, что число пострадавших из-за подтоплений увеличилось до 18 человек. «Двое госпитализированы, один пострадавший прооперирован. Один погибший (пгт Краснокаменка), одна женщина пропала без вести — ведутся поиски», — уточнила она. Эвакуированы 608 человек, в том числе 50 детей.
Циклон над Крымом в ночь на четверг стал причиной сильных дождей и ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. Накануне глава Крыма сообщил о первом погибшем в результате разгула стихии в Ялте. Молодого человека унесло потоком воды. Вода ушла из центральных улиц только накануне, там начали расчищать дороги.
«Фонтанка» собрала кадры стихийного бедствия в социальных сетях.