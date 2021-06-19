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В Ялте после наводнения все плохо с пляжами. Песок туда теперь будут свозить с карьеров

Из-за непогоды в Ялте пострадали 18 человек, 1 погиб и 1 пропал.

Фото: Янина Павленко / www.facebook.com/pavlenkojp
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Ялтинские пляжи сильно размыло из-за ливней, которые с середины недели затопили часть города. Об этом сообщает РИА Новости 19 июня со ссылкой на главу комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

«Мной уже ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатного материала для подсыпки пляжей», — сказал он.

Доступ ко всем достопримечательностям с сегодняшнего дня закрыт на трое суток, чтобы была возможность навести порядок после подтоплений. Ущерб, нанесенный стихией, все еще продолжают оценивать. К настоящему времени известно, что повреждены почти 400 жилых домов и соцобъектов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Среди них 365 жилых домов, центральная больница, девять детских садов и восемь школ. Размыло 426 приусадебных участков.

Мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook сообщила, что число пострадавших из-за подтоплений увеличилось до 18 человек. «Двое госпитализированы, один пострадавший прооперирован. Один погибший (пгт Краснокаменка), одна женщина пропала без вести — ведутся поиски», — уточнила она. Эвакуированы 608 человек, в том числе 50 детей.

Циклон над Крымом в ночь на четверг стал причиной сильных дождей и ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. Накануне глава Крыма сообщил о первом погибшем в результате разгула стихии в Ялте. Молодого человека унесло потоком воды. Вода ушла из центральных улиц только накануне, там начали расчищать дороги.

«Фонтанка» собрала кадры стихийного бедствия в социальных сетях.

Фото: Янина Павленко / www.facebook.com/pavlenkojp

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Комментарии (10)

Агроном аэродрома
Что на может спасти от ревизии?
ivan5_5e4d10fe646f6
Надо всё восстановить. Предлагаю зарплату всех россиян за один день отправить на восстановление пляжей в Ялте. Не обеднеем!
Otkating
При любом вздохе клянчат денег.

Как Вас обратно вернуть хохлам?
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