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В Ялте человека унесло потоком воды. Он погиб

Глава Крыма сообщил о первом погибшем в результате разгула стихии в Ялте

О первом погибшем в результате разгула стихии в Ялте сообщил в ходе заседания оперативного штаба глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб», — цитируют Аксёнова 18 июня в министерстве внутренней политики, информации и связи регионального правительства.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала о восьмерых пострадавших.

По данным МЧС, в городском округе Ялта на сегодняшний день зарегистрировано 87 фактов подтоплений: в 63 частных домовладениях и 24 подвальных помещениях жилых многоквартирных домов. Проводятся работы по откачке воды. Оказывается адресная помощь, развёрнуты пункты временного размещения. Для ликвидации последствий подтоплений задействована группировка сил и средств порядка 700 человек и 90 единиц техники.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Крыму, читайте и смотрите в материале «Фонтанки».

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