В Ялте человека унесло потоком воды. Он погиб

О первом погибшем в результате разгула стихии в Ялте сообщил в ходе заседания оперативного штаба глава Республики Крым Сергей Аксёнов.



«Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб», — цитируют Аксёнова 18 июня в министерстве внутренней политики, информации и связи регионального правительства.



Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала о восьмерых пострадавших.



По данным МЧС, в городском округе Ялта на сегодняшний день зарегистрировано 87 фактов подтоплений: в 63 частных домовладениях и 24 подвальных помещениях жилых многоквартирных домов. Проводятся работы по откачке воды. Оказывается адресная помощь, развёрнуты пункты временного размещения. Для ликвидации последствий подтоплений задействована группировка сил и средств порядка 700 человек и 90 единиц техники.

