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Стихийное бедствие в Крыму: соцсети забиты кадрами тропических ливней и наводнений на курортах

Масштабное наводнение нарушило планы туристов на отдых. Крым буквально тонет, в чем легко можно убедиться, набрав в поисковике нужные слова - Крым, Ялта, Керчь. Некоторые кадры пугают, фильм “Водный мир” отдыхает…

Фото: кадр из видео/_poison_666/Instagram.com
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Речь уже не только об испорченном отдыхе. Если в нетуристической Керчи в пострадавших, в основном, местные, то в Ялте и соседних поселках на Южном берегу Крыма стихия ударила и по отдыхающим. Тоненькие лужицы, которые из себя в обычных условиях представляют крымские речушки, в считанные минуты превращаются в ревущие бурные потоки. Они уносят с собой бетонные блоки и машины. Судя по кадрам оттуда, если удастся избежать человеческих жертв, это будет чудом.

Власти Ялты ввели в городе чрезвычайное положение и эвакуируют жителей. Уже позвали на помощь силы Черноморского флота.

Сообщения о наводнениях приходят со всего побережья Крыма - от Евпатории до Керчи. Серьезно досталось и Симферополю, куда прилетают все самолеты. Ни в одном из крымских городов и поселков нет не то что сколько-нибудь серьезной ливневой канализации, которая могла бы хотя бы в теории отвести часть водяных потоков, но даже простая канализация и очистные сооружения - если и есть, то в сильно изношенном состоянии.

Как только ливневые потоки схлынут, начнется проблема с водоснабжением, почти наверняка во многих местах будут перебои электроснабжения. А смытые сейчас в море потоки грязи с гор и городских улиц надолго сделают пляжи малопригодными для купания.

Потоки воды, бегущие по улицам главного города крымской Ривьеры, настолько сильные, что легко разворачивают автомобили.

На набережной города появился новый водопад:

А вот пользователь показывает, во что превратилась некогда “маленькая речушка”:

Еще немного видео с улиц Ялты:

По набережной не погулять:

Кажется, что по улицам города сейчас можно передвигаться только на лодке или очень больших колесах.

В Керчи, как можно видеть, ситуация совсем не лучше.

В некоторых дворах города автомобили залило водой по самую крышу.

Но, разумеется, страдают от стихии и люди. Вот так, например, местные жители, у которых нет лодок, вынуждены перемещаться по улицам - по грудь в воде.

Хотя кое-где вода доходит лишь до колена:

Как выглядит затопленная Керчь с высоты птичьего полета, вы можете посмотреть здесь. Вода почти везде.

Фото: кадр из видео/_poison_666/Instagram.com

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