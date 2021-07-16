Впечатляющие видеозаписи природных явлений, порождённых вчерашним грозовым фронтом, продолжают распространяться в петербургских соцсетях.
Пылевой вихрь видели 15 июля на севере города. Видео с ним публикуют группы Приморского района «ВКонтакте». От смерча он отличается тем, что возникает не в облаке, а ближе к земле, когда ветер поднимает в воздух песок и закручивает его.
Аномальную жару, которая держится в городе дольше недели, вчера разнообразили дождь, гроза и град, правда, только в южных районах. На север добрался лишь ветер, который спровоцировал впечатляющую пыльную бурю на пляже Парка 300-летия Петербурга.