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«Кто тут хотел дождичка?» Стрельну накрыло градом

В Петродворцовом районе Петербурга прошёл град

Фото: скриншот видео
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Порывистый ветер бушует на юго-западе Петербурга. В Стрельну вместе с ливнем туча принесла град, сообщают 15 июля читатели «Фонтанки». Очевидцы говорят об урагане, однако МЧС ранее предупреждало о порывах до 15 м/с.

автор видео читатель «Фонтанки»

«Кто тут хотел дождичка?»

«Мечта реальна», — комментируют пользователи.

Полноценного масштабного дождя в Петербурге не было почти две недели. Даже небольшая прохлада без дождя внушает петербуржцам оптимизм. «На Петроградской дождя нет, но сильно прохладнее стало, и ветер поднялся», — сообщают читатели «Фонтанки».

Фото: скриншот видео

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