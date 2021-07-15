Порывистый ветер бушует на юго-западе Петербурга. В Стрельну вместе с ливнем туча принесла град, сообщают 15 июля читатели «Фонтанки». Очевидцы говорят об урагане, однако МЧС ранее предупреждало о порывах до 15 м/с.
автор видео читатель «Фонтанки»
«Кто тут хотел дождичка?»
«Мечта реальна», — комментируют пользователи.
Полноценного масштабного дождя в Петербурге не было почти две недели. Даже небольшая прохлада без дождя внушает петербуржцам оптимизм. «На Петроградской дождя нет, но сильно прохладнее стало, и ветер поднялся», — сообщают читатели «Фонтанки».