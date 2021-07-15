автор видео Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Жители Охты, Петроградской стороны и Московского района пока в предвкушении: на горизонте грозовые тучи и слышен гром, сообщают читатели «Фонтанки».
Юго-Запад Петербурга
Автор: Неизданное. ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
При этом сервис «Яндекса» «Погода онлайн» отказывается показывать, что в городе вообще есть какие-либо осадки.
Петербург уже несколько недель изнывает от жары, зелёные городские газоны превратились в пустыри. Кратковременные дожди были, но далеко не везде. Вероятно, так будет и на этот раз: метеорологи предупреждали о кратковременных грозах. Однако температура останется выше +30 градусов.
Мощный ливень прошёл сегодня, 15 июля, в Москве. Вода затопила лётное поле Шереметьево, в Мытищах видели смерч.