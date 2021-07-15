FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
8
Печать

Долгожданный ливень пришёл в Петербург. Местами

Долгожданная туча с осадками приблизилась к раскалённому Петербургу. Дождь умывает юго-запад города, освежающий ливень пришёл в Петродворцовый район.

Горбунки (Ленобласть)
Горбунки (Ленобласть)Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

автор видео Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Жители Охты, Петроградской стороны и Московского района пока в предвкушении: на горизонте грозовые тучи и слышен гром, сообщают читатели «Фонтанки».

ПоделитьсяПоделиться

Юго-Запад Петербурга

Автор: Неизданное. ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

При этом сервис «Яндекса» «Погода онлайн» отказывается показывать, что в городе вообще есть какие-либо осадки.

ПоделитьсяПоделиться

Петербург уже несколько недель изнывает от жары, зелёные городские газоны превратились в пустыри. Кратковременные дожди были, но далеко не везде. Вероятно, так будет и на этот раз: метеорологи предупреждали о кратковременных грозах. Однако температура останется выше +30 градусов.

Мощный ливень прошёл сегодня, 15 июля, в Москве. Вода затопила лётное поле Шереметьево, в Мытищах видели смерч.

Горбунки (Ленобласть)
Горбунки (Ленобласть)Фото: «Фонтанка.ру»

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Cвифт
.... Яндекс вообще отжигает, меняет показания как девица, застуканная на горячем )))
Alesis
В самом Петергофе только погромыхало - и все, не упало ни капли. Лило в Стрельне.
265916485
Да дождь классный был!) Жаль что недолго
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний