Ливни в Москве превратили Арбат в реку, а взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево стала похожа на море.
В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов, больше всего — в Шереметьево. Судя по информационному табло, оттуда не полетят три рейса, 36 отправятся с задержкой (включая петербургские SU038, SU022). Некоторые рейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты.
«Можно и не лететь на море», — комментируют очевидцы видео из аэропорта, где самолёты буквально стоят в воде.
Затопило и многоуровневый паркинг.
В четверг, 15 июля, в Москве прошли сильные дожди с грозами, в Мытищах даже наблюдали смерч. Центр Москвы, в частности Арбат, тоже на время ушёл под воду.