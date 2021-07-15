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«Можно и не лететь на море». Шереметьево поплыл, десятки рейсов задержаны

Несколько десятков рейсов из Шереметьево опаздывают или отменены из-за подтопления лётного поля

Ливни в Москве превратили Арбат в реку, а взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево стала похожа на море.

В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов, больше всего — в Шереметьево. Судя по информационному табло, оттуда не полетят три рейса, 36 отправятся с задержкой (включая петербургские SU038, SU022). Некоторые рейсы пришлось перенаправить в другие аэропорты.

«Можно и не лететь на море», — комментируют очевидцы видео из аэропорта, где самолёты буквально стоят в воде.

Затопило и многоуровневый паркинг.

В четверг, 15 июля, в Москве прошли сильные дожди с грозами, в Мытищах даже наблюдали смерч. Центр Москвы, в частности Арбат, тоже на время ушёл под воду.

Северо-Западный гидрометцентр обещал дожди и грозы и Петербургу, правда, кратковременные и местами. В любом случае пока их нет. Но даже если они пройдут, температура сохранится на уровне 31–33 градусов.

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Комментарии (8)

Tattiana
А в Дачном сейчас дождик идёт. И где-то очень далеко грохочет.
Zemlemer
Вчера приснился сон прекрасный,
Москву залило целиком ))
Cвифт
.... нас тоже со стороны Ладоги слышны раскаты грома, похоже в этот раз не наврали.
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