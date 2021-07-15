ГУ МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение: по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 июля начиная с 12–15 часов местами ожидаются ливни и грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с.



Осадки обещает Петербургу и ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, погоду в городе формирует разрушающийся антициклон. «В такой ситуации при переменной облачности во второй половине дня местами будут возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах», — пишет Леус.

