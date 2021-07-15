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Антициклон разрушается над Петербургом, ГУ МЧС Ленобласти выпустило штормовое предупреждение

На карте погоды «Яндекса» грозовых фронтов в Ленобласти пока не видно.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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ГУ МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение: по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 июля начиная с 12–15 часов местами ожидаются ливни и грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с.

Осадки обещает Петербургу и ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, погоду в городе формирует разрушающийся антициклон. «В такой ситуации при переменной облачности во второй половине дня местами будут возможны кратковременные дожди и грозы, однако сбить жару они пока не в силах», — пишет Леус.

На карте погоды «Яндекса» грозовых фронтов в Ленобласти пока не видно, ближайшие — в Новгородской области. По прогнозу «Яндекса», в 10:55 в Петербурге 28–29 градусов, днём будет 30, что на 9 выше климатической нормы. Они будут ощущаться как плюс 34 при низкой влажности воздуха — до 49 %.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

Хауаю
Михаилу Леусу для убедительности рекомендуется добавлять "разрази меня гром", а так не верим.
БаБкО
С каких это пор 49% это низкая влажность? Это парилка...
260768081
Раньше думал какой кайф жить в Крыму или Сочи......нафиг,не хочеться уже там жить,после филиала юга в СПб
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