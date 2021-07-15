Гремит, сверкает, градом присыпает. Это не загадка, а то, что сейчас наблюдают из окон жители Подмосковья и пригородов Москвы. Там после нескольких недель удушающей, как и в Петербурге, жары началась гроза с градом.
Её уже, например, наблюдают жители Зеленограда.
Читательница «Фонтанки» Юлия
Специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook пишет, что в Москве гремит уже довольно активно, и много где, в основном в западной и южной части региона. Он же выкладывает маленький пыльный смерч, который непогода закрутила в районе Мытищ.
Северо-Западный гидрометцентр обещал дожди и грозы и Петербургу, правда, кратковременные и местами. В любом случае пока их нет. Но даже если они пройдут, температура сохранится на уровне 31–33 градусов.