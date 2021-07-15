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Новость, вызывающая зависть в Петербурге: в Москву пришли дожди, в Подмосковье ещё и с градом и смерчем

На Москву на смену жары пришел дождь с грозой

Гремит, сверкает, градом присыпает. Это не загадка, а то, что сейчас наблюдают из окон жители Подмосковья и пригородов Москвы. Там после нескольких недель удушающей, как и в Петербурге, жары началась гроза с градом.

Скриншот с сервиса «Яндекса» yandex.ru/pogoda
Скриншот с сервиса «Яндекса» yandex.ru/pogoda
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Её уже, например, наблюдают жители Зеленограда.

Читательница «Фонтанки» Юлия

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook пишет, что в Москве гремит уже довольно активно, и много где, в основном в западной и южной части региона. Он же выкладывает маленький пыльный смерч, который непогода закрутила в районе Мытищ.

Северо-Западный гидрометцентр обещал дожди и грозы и Петербургу, правда, кратковременные и местами. В любом случае пока их нет. Но даже если они пройдут, температура сохранится на уровне 31–33 градусов.

Скриншот с сервиса «Яндекса» yandex.ru/pogoda
Скриншот с сервиса «Яндекса» yandex.ru/pogoda

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Комментарии (1)

nalchik11
Высоко сижу, далеко гляжу...
Он в курсе, что пылевой смерч и ливень не одно и то же?
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