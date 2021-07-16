Впечатляющие кадры сделал 15 июля фотограф Александр Петросян. На горизонте чёрная туча, чайки едва удерживаются на месте, пытаясь противостоять сильному ветру. Затем ветер поднимает в воздух песок, и видимость падает. Мать закрывает дочку, люди уходят с пляжа, летит какой-то мусор.
В целом гроза, разразившаяся вчера ближе к вечеру на юге Петербурга, для жителей центра и северных районов прошла почти незамеченной. Москвичам повезло больше: вчерашний ливень у них был более масштабным, даже со смерчем.
Пока дождей в Петербурге больше не ожидается, а вот в Ленобласти они возможны. Регион остаётся на периферии антициклона.