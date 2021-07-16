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Не поверили бы, что это Петербург, если бы не один силуэт. На видео — песчаная буря в Северной столице

Парк 300-летия Петербурга накрыла песчаная буря

Можно было бы подумать, что дело происходит где-то в Арабских Эмиратах, если бы не характерный силуэт Лахта Центра. Пока в Стрельне шёл град, парк 300-летия Петербурга накрыла пыльная буря.

Кадр из видео Александра Петросяна
Кадр из видео Александра Петросяна
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Впечатляющие кадры сделал 15 июля фотограф Александр Петросян. На горизонте чёрная туча, чайки едва удерживаются на месте, пытаясь противостоять сильному ветру. Затем ветер поднимает в воздух песок, и видимость падает. Мать закрывает дочку, люди уходят с пляжа, летит какой-то мусор.

www.instagram.com/petrosphotos

В целом гроза, разразившаяся вчера ближе к вечеру на юге Петербурга, для жителей центра и северных районов прошла почти незамеченной. Москвичам повезло больше: вчерашний ливень у них был более масштабным, даже со смерчем.

Пока дождей в Петербурге больше не ожидается, а вот в Ленобласти они возможны. Регион остаётся на периферии антициклона.

Кадр из видео Александра Петросяна
Кадр из видео Александра Петросяна

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Комментарии (10)

SWd
У нас каждую весну песчаные бури. И не только весной. Вчера ехал домой на элетросамокате, гнал по тротуару 200 км/ч, высматривая как бы побольше людей сбить, так вот подул ветер и вся пылища в лицо и в глаза.
Хауаю
Буря мглою небо кроет,
Пыль песчаную крутя...
teodor
Это все намыв, с человениками
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