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Впервые за 116 лет. Жара начала ставить рекорды

Колесов: В Петербурге перекрыт температурный максимум

«В Петербурге сегодня перекрыт температурный максимум, но точное значение температуры будем знать позднее», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Об этом же пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это первый летний рекорд максимальной температуры воздуха. В 16 часов столбики термометров поднялись до отметки 29,9 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 18 июня, продержавшегося 116 лет.

«Период аномально жаркой погоды в Санкт-Петербурге только начинается, так что метеорологам в ближайшие дни придётся еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи, — отмечает Леус. — Ну а точное значение нового рекорда будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров».

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
Не сомневался, что в статейке очередной раз обязательно проскочит слово "аномально"))
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