Таких, кто не решается купаться в водоёмах и фонтанах на территории города, с каждым днём становится все меньше. А некоторые идут ещё дальше. Например, совмещают катание на роликах с заплывом.

Лихое развлечение снял на видео каскадёр Ник Агапов в общественном пространстве на берегу Карповки.



Если роллер с Карповки был в шортах, то двое молодых людей на Фонтанке отказались от одежды вовсе. Как рассказал «Фонтанке» очевидец Дмитрий, парочку в костюме Адама и Евы он увидел 16 июля около 7 утра. Они скинули одежду у БДТ, дошли до моста Ломоносова и вернулись обратно. Улыбались и махали всем руками. Прохожие реагировали по-разному: некоторые пытались прогнать обнажённых, другие, напротив, махали им в ответ.

