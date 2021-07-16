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Раздеваемся и машем. Жара заставляет петербуржцев делать странное

В Петербурге по улицам ходят голые, а в реки ныряют на роликах

Чем дольше держится высокая температура, тем сложнее оставаться в трезвом уме.

Таких, кто не решается купаться в водоёмах и фонтанах на территории города, с каждым днём становится все меньше. А некоторые идут ещё дальше. Например, совмещают катание на роликах с заплывом.

instagram.com/nik.agapov

Лихое развлечение снял на видео каскадёр Ник Агапов в общественном пространстве на берегу Карповки.

Если роллер с Карповки был в шортах, то двое молодых людей на Фонтанке отказались от одежды вовсе. Как рассказал «Фонтанке» очевидец Дмитрий, парочку в костюме Адама и Евы он увидел 16 июля около 7 утра. Они скинули одежду у БДТ, дошли до моста Ломоносова и вернулись обратно. Улыбались и махали всем руками. Прохожие реагировали по-разному: некоторые пытались прогнать обнажённых, другие, напротив, махали им в ответ.

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Жара в Петербурге продолжится и в выходные. Вчера жителям юго-западных районов повезло: у них прошёл дождь, кое-где с градом. А Парк 300-летия Петербурга накрыла песчаная буря — смотрите на «Фонтанке» впечатляющее видео фотографа Александра Петросяна.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
Очень мало информации по второй странности петербуржцев.
f0ntan
ДТП на Фонтанке не было в тот момент, когда там проходили Адам и Ева?
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