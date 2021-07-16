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Дождь весь вышел. В Петербурге снова сушит, но сильно за 30 быть не должно

В Петербурге ожидается 29–31 градус, без осадков

Если вам не хватило дождичка в четверг, примите душ. Похоже, всё, что могло, уже вылилось на юге Петербурга вчера, и в ближайшие пару дней заметных осадков не ожидается. Ближайшая надежда — воскресенье.

Но есть и хорошая новость: температурных рекордов тоже пока не должно быть, сильно выше 30 столбик термометра не прыгнет.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июля при переменной облачности обойдётся без осадков, ветер умеренный. Температура с ночных 21–23 днём поднимется до 29–31 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

17 и 18 июля будет на один градус ниже, чем сегодня. В воскресенье к тому же возможны кратковременные дожди и грозы.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Напомним, вчера погода прервала двухнедельную сушку, но только в южных районах Петербурга. Там прошёл ливень с градом. В центре горожанам достался только ветер и молнии на горизонте.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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