Но есть и хорошая новость: температурных рекордов тоже пока не должно быть, сильно выше 30 столбик термометра не прыгнет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июля при переменной облачности обойдётся без осадков, ветер умеренный. Температура с ночных 21–23 днём поднимется до 29–31 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



17 и 18 июля будет на один градус ниже, чем сегодня. В воскресенье к тому же возможны кратковременные дожди и грозы.