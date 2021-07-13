Изнуряющая жара в Петербурге может закончиться ураганом

Длительная жара в Петербурге неминуемо принесет с собой понижение температуры. В городе возникнут условия, подходящие для формирования опасных природных явлений. Похолодание в сочетании с прогретой водой может спровоцировать ураганы и смерчи.



Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, отвечая на вопрос «Фонтанки», 13 июля сообщил, что перемена погоды связана с резкой сменой воздушных масс. «Появляются разные типы неустойчивости, из-за чего формируются условия для возникновения дождей», — объяснил Вильфанд и добавил, что Росгидромет предупреждает об опасных явлениях за двое-трое суток.