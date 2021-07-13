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Изнуряющая жара в Петербурге может закончиться ураганом

В Северной столице ожидаются похолодание и осадки

Длительная жара в Петербурге неминуемо принесет с собой понижение температуры. В городе возникнут условия, подходящие для формирования опасных природных явлений. Похолодание в сочетании с прогретой водой может спровоцировать ураганы и смерчи.

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, отвечая на вопрос «Фонтанки», 13 июля сообщил, что перемена погоды связана с резкой сменой воздушных масс. «Появляются разные типы неустойчивости, из-за чего формируются условия для возникновения дождей», — объяснил Вильфанд и добавил, что Росгидромет предупреждает об опасных явлениях за двое-трое суток.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус уточнил, что последний «тридцатник» в Северной столице будет в пятницу, а ещё через неделю столбики термометров не поднимутся выше 20–25 градусов в дневные часы.

В июле 2010 года после продолжительной аномально жаркой погоды в Ленинградскую область пришел холодный атмосферный фронт. Разрушительной силы ураган прошелся по областным Выборгскому и Приозерскому районам, похозяйничал в Петербурге. Деревья ломались как спички, электросети были разорваны в клочья, по меньшей мере девять человек погибли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

alex78
Нифига в 2010-ом году жара не закончилась ураганом. Он прошел 29-ого июля, а потом еще 2 недели продолжалась жаркая погода. Только без электричества и в разной степени руинах.
vamingo
девять человек... Ну да, ну да. Тогда только на ладоге пропало столько без вести.
Brightness
Не дай Бог это пережить еще раз!!!
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