Изнуряющая жара в Петербурге может закончиться ураганом

Длительная жара в Петербурге неминуемо принесет с собой понижение температуры. В городе возникнут условия, подходящие для формирования опасных природных явлений. Похолодание в сочетании с прогретой водой может спровоцировать ураганы и смерчи.
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, отвечая на вопрос «Фонтанки», 13 июля сообщил, что перемена погоды связана с резкой сменой воздушных масс. «Появляются разные типы неустойчивости, из-за чего формируются условия для возникновения дождей», — объяснил Вильфанд и добавил, что Росгидромет предупреждает об опасных явлениях за двое-трое суток.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус уточнил, что последний «тридцатник» в Северной столице будет в пятницу, а ещё через неделю столбики термометров не поднимутся выше 20–25 градусов в дневные часы.
В июле 2010 года после продолжительной аномально жаркой погоды в Ленинградскую область пришел холодный атмосферный фронт. Разрушительной силы ураган прошелся по областным Выборгскому и Приозерскому районам, похозяйничал в Петербурге. Деревья ломались как спички, электросети были разорваны в клочья, по меньшей мере девять человек погибли.