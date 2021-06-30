Россия после Евро: Неудовлетворительное доверие и кадровая составляющая

Абсурдность этого постановления особенно ярко выглядит на фоне двух ярких матчей на первой стадии плей-офф. В рамках сенсации швейцарцы обыграли по пенальти действующих чемпионов мира — французов. Украинцы на 121 минуте (!) забили победный гол шведам. Естественно, суперрезультат сборной Андрея Шевченко включил подзабытый режим «а что там у хохлов». В итоге у соседей — рекорд в истории чемпионатов Европы. У нас — два забитых мяча и только 3 очка в игре с финнами. Разница, мягко скажем, бросается в глаза.



Тут обсуждать нечего: и датчане, и бельгийцы, которым Россия проигрывала в группе, объективно сильнее дружины Станислава Саламовича. Другое дело, что проигрывать можно по-разному. В игре с Бельгией катастрофически ошиблись центральный защитник Андрей Семенов (с ним Черчесов работал в «Ахмате»), а затем вратарь Антон Шунин (с ним — в «Динамо»). Ни слова про блат и кумовство, гусары. Вынули к финальному свистку 4. В игре против Дании сперва ошибся новый вратарь Матвей Сафонов, затем Роман Зобнин филигранным пасом вывел нападающего датчан один на один. В принципе, можно было отправляться в душ. И не очень похоже, чтобы был активирован режим «сражаться до конца, ведь все потеряно, кроме чести».

Турнир показал отсутствие системной работы. Была надежда, что перемены в стартовом составе от матча к матчу — результат продуманной работы. Но нет, оказалось, что это была старая-добрая истерика. Сборная со времен удачи на домашнем чемпионате мира постарела на 3 года. Главный тренер окончательно забронзовел. Меня отдельно зацепили следующие выводы из доклада Черчесова на техкоме: физически команда была готова хорошо, но в остальном футболисты так себе и нужно заниматься развитием детско-юношеского футбола. То есть бежали ого-го (со статистической точки зрения это правда), а все остальные вопросы к детским тренерам. Ну застрелиться.



Когда я вглядываюсь в это поколение футболистов сборной России, на ум мне приходят два феномена: сытость и привязанность к скрепам. Нет даже смысла обсуждать, что у Черчесова в группе была самая высокая зарплата, а занял он четвертое место. В этой сборной всего двое парней играют за рубежом: Александр Головин в «Монако» и Алексей Миранчук в «Аталанте». То есть всего двое смогли выйти из зоны комфорта и оказаться в неродной среде. Все остальные 20 ну как бы лучших игроков страны продолжают играть на родине, где так ценится — из-за лимита на легионеров — русский паспорт и владение языком Пушкина.

Нужно понимать, что заседание техкома — ритуальная практика. Техком — это такой малозначительный орган, в котором сидят во всех отношениях заслуженные футбольные деятели, знающие жизнь, много смотрящие телевизор и знающие, чем живет наша молодежь. В него, например, входит Никита Симонян (94 года), Борис Игнатьев (80 лет), Гаджи Гаджиев (75 лет), Михаил Гершкович (73 года). Есть ли смысл ждать прорывов от людей, которые так давно в футболе?



В начале июля состоится уже реальная процедура: заседание исполкома РФС. В исполком, в отличие от техкома, входят люди, которые принимают решения и которые внимательно в среду слушали главного спортсмена. А на вопрос про хоккейно-футбольные фиаско император ответил: «Я хоть и мастер спорта, но в футболе не специалист. Но нужно со специалистами подумать, что нужно изменить, включая кадровую составляющую и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше». Главное словосочетание в этом ответе, как вы понимаете, «кадровая составляющая». И есть вероятность, что тут отчетом про беговую работу и важность детско-юношеского футбола не отделаешься.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

