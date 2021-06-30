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Россия после Евро: Неудовлетворительное доверие и кадровая составляющая

В последний день июня прошло заседание технического комитета Российского футбольного союза, который должен был оценить работу тренерского штаба сборной России по футболу после вылета с Евро-2020 на стадии группового этапа. Вердикт прозвучал в лучших традициях творчества обэриутов: работа Черчесова признана неудовлетворительной. При этом ему выражено доверие.

Абсурдность этого постановления особенно ярко выглядит на фоне двух ярких матчей на первой стадии плей-офф. В рамках сенсации швейцарцы обыграли по пенальти действующих чемпионов мира — французов. Украинцы на 121 минуте (!) забили победный гол шведам. Естественно, суперрезультат сборной Андрея Шевченко включил подзабытый режим «а что там у хохлов». В итоге у соседей — рекорд в истории чемпионатов Европы. У нас — два забитых мяча и только 3 очка в игре с финнами. Разница, мягко скажем, бросается в глаза.

Тут обсуждать нечего: и датчане, и бельгийцы, которым Россия проигрывала в группе, объективно сильнее дружины Станислава Саламовича. Другое дело, что проигрывать можно по-разному. В игре с Бельгией катастрофически ошиблись центральный защитник Андрей Семенов (с ним Черчесов работал в «Ахмате»), а затем вратарь Антон Шунин (с ним — в «Динамо»). Ни слова про блат и кумовство, гусары. Вынули к финальному свистку 4. В игре против Дании сперва ошибся новый вратарь Матвей Сафонов, затем Роман Зобнин филигранным пасом вывел нападающего датчан один на один. В принципе, можно было отправляться в душ. И не очень похоже, чтобы был активирован режим «сражаться до конца, ведь все потеряно, кроме чести».

Турнир показал отсутствие системной работы. Была надежда, что перемены в стартовом составе от матча к матчу — результат продуманной работы. Но нет, оказалось, что это была старая-добрая истерика. Сборная со времен удачи на домашнем чемпионате мира постарела на 3 года. Главный тренер окончательно забронзовел. Меня отдельно зацепили следующие выводы из доклада Черчесова на техкоме: физически команда была готова хорошо, но в остальном футболисты так себе и нужно заниматься развитием детско-юношеского футбола. То есть бежали ого-го (со статистической точки зрения это правда), а все остальные вопросы к детским тренерам. Ну застрелиться.

Когда я вглядываюсь в это поколение футболистов сборной России, на ум мне приходят два феномена: сытость и привязанность к скрепам. Нет даже смысла обсуждать, что у Черчесова в группе была самая высокая зарплата, а занял он четвертое место. В этой сборной всего двое парней играют за рубежом: Александр Головин в «Монако» и Алексей Миранчук в «Аталанте». То есть всего двое смогли выйти из зоны комфорта и оказаться в неродной среде. Все остальные 20 ну как бы лучших игроков страны продолжают играть на родине, где так ценится — из-за лимита на легионеров — русский паспорт и владение языком Пушкина.

Нужно понимать, что заседание техкома — ритуальная практика. Техком — это такой малозначительный орган, в котором сидят во всех отношениях заслуженные футбольные деятели, знающие жизнь, много смотрящие телевизор и знающие, чем живет наша молодежь. В него, например, входит Никита Симонян (94 года), Борис Игнатьев (80 лет), Гаджи Гаджиев (75 лет), Михаил Гершкович (73 года). Есть ли смысл ждать прорывов от людей, которые так давно в футболе?

В начале июля состоится уже реальная процедура: заседание исполкома РФС. В исполком, в отличие от техкома, входят люди, которые принимают решения и которые внимательно в среду слушали главного спортсмена. А на вопрос про хоккейно-футбольные фиаско император ответил: «Я хоть и мастер спорта, но в футболе не специалист. Но нужно со специалистами подумать, что нужно изменить, включая кадровую составляющую и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше». Главное словосочетание в этом ответе, как вы понимаете, «кадровая составляющая». И есть вероятность, что тут отчетом про беговую работу и важность детско-юношеского футбола не отделаешься.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Oliv
Во многом каков тренер, такова и игра команды. Давно уже всем понятно, что Черчесов - тренер посредственный, но, видно, угодный кому-то, от кого зависит назначение на данную должность. Это иллюстрирует всю бездарность системы гос. управления в стране: назначают на важные должности за что угодно, но только не за профессионализм. Результат налицо. Или нашему обществу уже давным давно все равно, что происходит и как происходит, от того и руководят всем неумехи.
IgorSergeevich
Позорище! В стране футбола нет минимум 20 лет! И что, за 20 лет нельзя вырастить достойную команду?! Ах, да! Зачем, если и так платят! Тренер вообще не понятно почему ещё на своём месте? Совести и чести видать нет? За что деньги получал, товарищ? За позор на весь мир?!
Анатолий Смирнов
Хий Хо прав, конечно. Но удручает коллективная смерть мозга хоть технического, но все же из заслуженных ранее людей комитета. Неужели только император может дать нужное направление развитию хоть и всенародно любимой, но все же всего-навсего игры?
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