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    Футбол восходящего солнца

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    2 комментария

    Вечер футбольного воскресенья получился удивительно разнообразным.

    На «Газпром Арене» последний матч «Зенита» в году на кубок против «Спартака» закончился серией пенальти (да, сейчас такой регламент), которой предшествовала роскошная олдскульная драка в формате «все на все» (6 красных карточек).

    А сразу после финального свистка «Ведомости» дали громкую цитату президента Российского Футбольного Союза Александра Дюкова о переходе российского футбола в Азиатскую Конфедерацию Футбола:

    «Еще несколько месяцев назад это [обсуждение] было несвоевременно и преждевременно. Сейчас — это возможность, которую мы должны рассмотреть, что и сделаем на ближайшем исполкоме».

    Об этом шептались в футбольных кругах начиная с февраля. Тогда сборную России волюнтаристски отлучили от стыковых матчей за право попадания на Чемпионат Мира по футболу-2022 в Катаре. Звучали слова про несовместимость футбола и политики, вспоминали несостоявшийся матч сборной СССР против Чили (руководство главной страны тогда по политическим причинам отказалось играть матч на стадионе, на котором Хунта Пиночета расстреливала чилийских либералов), в дискурсе преобладала тональность несправедливости.

    Но всерьёз о выходе из УЕФА никто даже подумать не мог. Но новое время дарит новые вызовы.

    Со сборной России никто играть не хочет. В ноябре на товарищеские матчи согласились только коллеги из Таджикистана и Узбекистана. Оба матча закончились с опьяняющим счетом 0:0, а единственное объяснение, зачем это было нужно, формулировалось так: ну нужно что было напомнить, что сборная России существует (я люблю футбол, мои товарищи любят футбол, но я знаю только одного человека, который посмотрел эти матчи).

    В Азиатской конфедерации футбола сейчас числится 47 сборных. Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Вьетнам и по алфавиту - до Японии с Южной Кореей. Последние две команды плюс Австралия из начала списка плюс Иран сейчас представлены в Катаре на том турнире, который раньше было нормальным называть Мундиалем.

    Как впишется дружина Карпина в этот список - хороший вопрос. Ответа на него сейчас нет. Если брать матчи с таджиками и узбеками - я бы не был уверен, что сборную России ждёт светлое будущее.

    Мне кажется, тут есть два важных момента:

    1) со спортивной точки зрения я бы не был уверен, что будет легко. Те же Австралийцы перешли в Азию из Федерации футбола Океании, потому что им там тупо было скучно. Два матча с Новой Зеландией раз в 4 года и все. Сможет ли нынешняя безликая и откровенно тоскливая сборная России на равных бороться с Ираном, Австралией, Южной Кореей, Японией (обыграли немцев)? Мне кажется очевидным, что нет.

    2) Получается, эти слова про имитацию деятельности. Ну нужно же хоть что-то делать. Да, мы много месяцев в кольце друзей из стран коллективного Запада. Эти метаморфозы зацепили и футбольные поля. Это очень обидно и горько здесь и сейчас. Нужно ли дёргаться, бегая по глобусу с вопросом, как во дворе, «возьмёте нас поиграть?»? Мне кажется, что нет.

    Со средневековья известно, что у нас свой путь. Не всегда самый радостный. И в геополитике, и в спорте, и в культуре. Что ж теперь, стулья ломать?

    Сборная России по футболу в целом редко дарила радость болельщикам. Да, были исключения. В 2008; в 2018. Но так-то ваши ожидания - ваши проблемы, спасибо Аршавину за чеканную формулировку. Помним мы и матч Россия-Украина 1999 года.

    Это все тлен. Мы можем считать, что угодно, а государевы люди посчитают, что для национального счастья будет классно сыграть с Сирией и Непалом. Я думаю, что нам нужно создавать свой турнир, вроде чемпионата мира среди стран, непризнанных ФИФА. и играть с чистым сердцем против Арцаха, Лапландии и Ватикана.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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