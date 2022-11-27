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    Заваруха в Петербурге. Полное видео драки «Зенита» со «Спартаком»

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    Слезу ностальгии наверняка вызвала концовка матча «Зенит» – «Спартак» в Кубке России у опытных болельщиков. Массовая стычка напомнила о том, каким был футбол лет двадцать назад.

    Все началось с того, что Вильмар Барриос жестко сыграл в отборе против Шамара Николсона незадолго до конца игры. Уже после финального свистка началась перепалка между футболистами, к которой подключились Родригао, Квинси Промес, а затем и все, кто только мог, включая тренеров и персонал. Фанаты, к счастью, остались на трибунах. Разгоряченные игроки бодались, пинали друг друга и махали кто чем мог.

    Драчунов удалось разнять, когда они уже навалились в одну кучу. Потом некоторое время продолжалась беседа на повышенных тонах, но уже без рукоприкладства.

    «Сначала Барриос наехал на Промеса. За него вписался Николсон, а за первого — Родригао. Родригао пнул Николсона, за что получил от него по лицу. И то, и другое не очень сильно. Потом уже просто толкались», – поделился с «Фонтанкой» впечатлениями читатель.

    Закончилось все шестью красными карточками, их получили Барриос, Родригао, Малком, Александр Соболев, Александр Селихов и Николсон.

    Основное время матча завершилось со счетом 0:0. По пенальти «Зенит» оказался сильнее.

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