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    «Зенит» подрался и победил «Спартак»

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    Победой «Зенита» завершился матч заключительного тура группового этапа Кубка России по футболу против московского «Спартака». Встреча проходила в Петербурге 27 ноября на «Газпром Арене».

    Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. Уже после финального свистка на поле вспыхнула драка, по итогам которой главный судья Владимир Москалев выписал шесть красных карточек: зенитовцам Вильмару Барриосу, Малкому, Родригао и спартаковцам Шамару Николсону, Александру Соболеву, Александру Селихову.

    Для определения победителя назначили серию пенальти. Благодаря тому, что вратарь «Зенита» Иван дважды сумел отбить удары игроков «Спартака», победу одержал петербургский клуб.

    Несмотря на это, первое место в группе B заняли красно-белые (13 очков), второе — «Крылья Советов» (12), а «Зенит» — третье (11). Петербуржцы сыграют в плей-офф с командами Первой лиги, а «Спартак» и «Крылья Советов» пойдут по пути РПЛ.

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