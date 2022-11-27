«Зенит» и «Спартак» спасли скучную игру массовой дракой. Помахались в лучших традициях смешанных единоборств

Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Весело завершилась игра «Зенит» — «Спартак» в Кубке России, которая прошла 27 ноября на «Газпром Арене». Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как команды дрались, а потом улыбались и били пенальти.

Наверное, еще никогда «Зенит» не играл так часто со «Спартаком». Встреча 27 ноября на «Газпром Арене» стала уже четвертой в сезоне для обеих команд. Своеобразная суперсерия началась в Суперкубке России: сине-бело-голубые разгромили «Спартак» — 4:0. В матче 8-го тура РПЛ петербуржцы тоже были сильнее — 2:1. А вот в первом круге группового этапа Кубка России москвичи неожиданно победили — 3:0. С тех пор прошло уже два месяца. В «Зените» обещали, что обязательно отомстят.

Расклады

Игра действительно была принципиальной. Последнее поражение от «Крыльев» (1:2) сильно осложнило ситуацию для «Спартака» в Кубке России. Ничья в той игре могла бы гарантировать «Спартаку» первое место и сделать встречу против «Зенита» формальностью, но теперь красно-белым надо было настраиваться на выезд в Петербург со всей серьезностью.



После пяти туров у «Спартака» — двенадцать очков, у «Крыльев Советов» и «Зенита» — по девять. В случае сегодняшних побед «Зенита» и «Крыльев» команды сравняются — в дело вступят дополнительные показатели.

Для первого-второго места (так называемый «Путь РПЛ») «Зениту» нужна была победа с разницей в четыре мяча и больше.



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как проходила игра

На удивление для такой принципиальной игры, большую часть матча событий почти не было. Чем ближе к финалу, тем градус борьбы на поле повышался. Стали появляться моменты и грубость. Но основное время истекло, а счет был по-прежнему 0:0. Главный судья Владимир Москалев добавил пять минут. Истекли и они. И тут Вилмар Барриос и Шамар Николсон неожиданно зарубились по-настоящему. На защиту партнера подбежал Квинси Промес, а со стороны «Зенита» подключился Родригао. Началась драка в лучших традициях UFC.



Тут уже прибежали все остальные. Запасные и тренерский штаб пытались разнять разгоряченный парней, но получали по касательной и становились уже сами участниками боя. На газон повалили даже главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, а главный судья Москалев, зажав в руке красную карточку, сам едва держался на ногах, пытаясь разнять очередных драчунов. Тех, кто за мир, оказалось все-таки больше, и страсти постепенно удалось потушить.



Бойцы расходились по углам с улыбками. О чем-то весело говорили вратари «Зенита» и «Спаратка» Иван и Александр Максименко. Наступил мир.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пенальти

По итогу драки красные карточки получили по три игрока с каждой стороны: зенитовцы Родригао, Вильмар Барриос, Малком и спартаковцы Шамар Николсон, Александр Селихов, Александр Соболев.



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По регламенту командам предстояло еще пробить пенальти для выявления победителя. Тут неожиданно проявил себя вратарь «Зенита» Иван. Он отбил сначала удар Антона Зиньковского, а потом Даниила Денисова и принес «Зениту» победу, которая, правда, уже ничего не решала.



В параллельной игре «Крылья Советов» обыграли «Факел». Таким образом, «Спартак» и «Крылья», занявшие первое и второе места, пошли в плей-офф по пути РПЛ, а «Зенит», расположившийся на третьей строчке, продолжит борьбу за Кубок с командами из Первой лиги.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что говорили о драке после матча

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил против жестокости в футболе.

«Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, остановить эту потасовку. Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече», — завил наставник красно-белых.



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал виновником драки главного судью.

«То количество нарушений... Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками. Считаю, что судья выбрал неправильную стратегию. К сожалению, мы возвращаемся не к игре, а к таким моментам», — заявил Семак.

Неожиданно к обсуждению подключилась даже Зарема Салихова — жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я считаю, что наши парни выступили красиво! Особенно перед серией пенальти. Наши парни прекрасны! Хорошо сходили на ужин с Леонидом Федуном», — заявил Зарема.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

