Стабильность Семака

Новое соглашение рассчитано на 3 года и истекает по итогам важного для «Зенита» сезона-2024/2025. Согласно официальной историографии, петербургский клуб был основан в 1925 году, и когда с Семаком переподписывали предыдущий трудовой договор, была поставлена задача: оформить вторую звездочку над «стрелкой» (звезда над эмблемой клуба по оригинальным русским правилам дается за 5 побед, а не за 10, как во всем остальном футбольном мире). На сейчас лично у Семака 4 тренерских чемпионства с «Зенитом», а всего у клуба 8 российских и одно советское. Генеральный директор клуба Александр Медведев подвел итоги переговоров о новом контракте четко: «Шли легко и профессионально. Завершились тем, чем все хотели».

Удивительное дело: за 4 года работы в петербургском клубе в качестве тренера Семак выиграл 8 трофеев, став самым титулованным руководителем в истории «Зенита». Все эти годы болельщики в соцсетях, блогах и ютьюбах стабильно ноют: футбол не тот, слишком веганский, сплошные навесы, в Европе без огонька. Меня в этой риторике восторгает длина памяти. Напомню, что Сергей возглавил «Зенит» после двухлетнего бардака, и на поле, и в штабе, и в клубе. Румынский сезон Мирчи Луческу закончился тотальным увольнением всех и вся, в итальянский год Роберто Манчини клуб занял исторически худшее место в новейшей газовой истории, и Семак приходил не то чтобы даже на выжженное поле: напомню, что на первый сбор уехало за 30 футболистов из предыдущих трансферных кампаний. Первый чемпионский год тупо ушел на то, чтоб разобраться с этим футбольным хозяйством.

Мне, как непредвзятому болельщику «Зенита», очень нравятся предыдущие 4 года, которые вместили много радости и 1001 матч сюжетов. «Спартак» обыграли 7:1, испортив юбилей коллегам, московские клубы не помнят, когда в Петербурге выигрывали, золотые медали оформляются не в последний момент, а с солидным запасом прочности, игроки развиваются (а для меня это главный показатель качества работы тренерского штаба, и пусть он даже самый большой в лиге).



Последние невеселые вирусные годы отучили нас от долгосрочного планирования, а печальные месяцы — даже от среднесрочного. Особенно выросла цена стабильности. И я позволю привести циничный пример, низкий, как удар ниже пояса. Победа в Суперкубке над «Спартаком» в минувшую субботу стала для Семака юбилейной — сотой. В тот день на «Газпром Арене» в России дебютировал главный тренер москвичей — Гильерме Абаскаль. Злые блогеры цинично подсчитали: за то время, что Сергей Богданович работает в Петербурге, в «Спартаке» сменилось 6 главных тренеров. ШЕСТЬ. Еще была пара И.О., но не будем мелочиться. Результаты москвичей известны. Поэтому, когда Вираж скандирует: «Сергей Богданович Семак!» — я всегда подпеваю. Я хочу получать удовольствие от побед и футбола здесь и сейчас, потому что, похоже, завтра действительно не существует.

