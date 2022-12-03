Кто-то из них выиграет чемпионат мира

С заходом в полночь — какое полнолуние в Петербурге! — закончился групповой этап чемпионата в Катаре. Самое время повыть на луну и подвести итоги. Промежуточные. Но яркие.

Начнем с хозяев. Катар — мягко скажем, небедная страна. Настолько небедная, что смогла позволить себе за 2 дня до старта выгнать из страны пивного спонсора ФИФА. Сумма в розыгрыше — 70 млн долларов. Американский лагер товарищеского свойства утерся, а семья катарских принцев на шаг приблизилась к раю. Так-то алкоголь харам все-таки. Злые языки утверждают, что этот трюк был эффективной торпедой в борт заявки на право проведения чемпионата мира 2030 года соседей — Саудовской Аравии.



Катар 12 лет готовился к домашнему мундиалю. Получилось так себе. Впервые хозяева ЧМ проиграли первый матч, потом еще два и впервые не вышли из группы. Расплата за мундиаль в ноябре, когда все сборные, кроме избранных, не имели трех недель подготовки. Катар, кстати, имел, но не помогло.



Ржака: соседи-сауды сотворили первую яркую спортивную сенсацию на турнире — обыграли Аргентину в первом игровом дне. Экс-зенитовец Леандро Паредес (в прошлом президент петербургского клуба Сергей Фурсенко называл его Леонардо, но это, думаю, проекция симпатий к черепашкам-ниндзя. Или итальянскому Возрождению) нарисовал пенальти, Месси забил, а во втором тайме зеленое знамя ислама забило два гола — 1:2.



Надо признать: групповой этап ЧМ в Катаре грубо обошелся со Старым Светом. Немцы — мимо. Бельгия мимо. Сербы — тоже не смогли. Отдельные исключения есть, не спорю. Франция так-то чемпионы. Голландию тренирует не любимый мною ван Гал, но он мегаспециалист, просто топ. Поэтому выход оранжевых с первого не сенсация, а закономерность. (Боже, посмотрите на тренерский штаб голландского сноба — Снайдер, поднабравший, Эдгар Давидс в умопомрачительных очках — не штаб, а бомба.)

Зато расцвели пышным цветом азиаты.



Это история про характер и условную песню Александра Яковлевича Розенбаума: «...сгорая в Тбилиси в два мяча». Горели, допустим, рядом с Персидским заливом, но смысл был тот же.

Сборная Японии проигрывала немцам и выиграла. Уступала Испании — и выиграла. Корейцы туго, но в матчах с Уругваем, Ганой, Португалией выглядели четко. Результат — выход из группы.

В последний день группового этапа чемпионата мира в Катаре жеребьевка подарила сюжет. Гана опять встречалась с Уругваем. Вы же понимаете, что одни играют в Копа Америка, другие — в Кубке Африки, встретиться они могут раз в 4 года на чемпионате мира, и то если туда попадут.



На ЧМ-2010 в ЮАР Луис Суарез, форвард «Барселоны» и Уругвая, под занавес матча выбил мяч, который шел в ворота, рукой. Скотство — даже нет смысла обсуждать. Но он думал о стране. Его удалили. Заслуженно, кто ж спорит.

Игрок сборной Ганы не забил пенальти, потом были 2 тайма по 15 минут и серия пенальти. Я помню тухлую пиццерию на углу Гороховой и Казанской, где мы с телочкой смотрели, затаив дыхание, за 11-метровыми — дальше прошел Уругвай.

Прошло 12 лет. И эти же сборные встречаются между собой на стадии групповых этапов в последнем туре. Придумать такое на заказ невозможно. Я включаю трансляцию, в шоке — Суарес ходит по полю здоровый, никто его не убил. Хотя ганские шаманы прокляли. Гана не забивает пенальти в первом тайме. Уругвай в итоге выигрывает, но обе команды не выходят из группы.



США, Нидерланды, Бразилия, Швейцария, Португалия, Южная Корея, Марокко, Хорватия (капитан «Зенита» Деян Ловрен), Япония, Испания, Франция, Австралия, Аргентина, Польша, Англия, Сенегал — выбирайте. Кто-то из них выиграет чемпионат мира.

Федор Погорелов

