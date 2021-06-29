«Ну, подумаешь, укол». Пролетарии жалуются на прививочную диктатуру

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В редакцию «Фонтанки» обратился читатель с жалобой на политику руководства его завода «ОДК-Климов». В приложенном скане распоряжения, подписанном врио заместителя исполнительного директора по безопасности и директором по персоналу, сказано, что отныне производитель двигателей для вертолётов и самолётов не будет принимать на работу соискателей без ПЦР-теста или сертификата о прививке. А те, кто откажутся от неё без медицинских показаний, могут быть отстранены от работы без сохранения жалованья, правда с оговоркой: «При ухудшении эпидемиологической ситуации».



Руководитель Федерации независимых профсоюзов Владимир Дербин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что его организация фиксирует огромное число жалоб на действия работодателей по стимулированию к вакцинации, но в основном с тех предприятий, где нет ячеек ФНП. «В основном жалуются строители. Мы пока не обращались в суды с исками о защите прав трудящихся. Отправляем обратившихся в Роструд», — сообщил Владимир Дербин. Угрозы отстранения от работы он назвал незаконными и заявил, что ФНП готова защищать интересы отстраненных работников, входящих в состав профсоюза.



Почитайте законы На заводе в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать жалобы своих рабочих, заявили, что они необоснованны и все действия руководства — полностью в русле законов: «Информация об отстранении от работы в «ОДК-Климов» непривитых от коронавирусной инфекции сотрудников не соответствует действительности. На предприятии соблюдаются рекомендации, предписанные Роспотребнадзором и правительством города. Никаких мер, противоречащих принятым нормативам, не предпринимается». Существование директивы, на которую ссылаются жалобщики, в «Климове» подтвердили, но подчеркнули, что она носит характер предупреждения.

Сейчас «Климов» опубликовал на сайтах о найме 91 объявление о поиске сотрудников, среди условий приема на работу ничего про прививку от коронавируса нет. К законности таких требований есть вопросы. Член адвокатской палаты Петербурга Александра Гудименко объяснила «Фонтанке», что, в принципе, официально отказать в приёме на работу из-за отсутствия прививки или ПЦР-теста нельзя. Насколько такой отказ правомочен в конкретных случаях — сможет решить только суд, но пока практики, на основе которой можно было бы делать выводы, нет.

Юрист отмечает, что в обоснование своей позиции работодатель может сослаться на 157-й федеральный закон, в статье 5 которого сказано: «Отсутствие профилактических прививок влечет... отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». Однако в законе оговорка: обязательное требование касается лишь отдельных видов работ. Но в актуальном на сегодня перечне нет ни судо- и двигателестроителей, ни пивоваров, ни прочих заводских специальностей.



Роструд уже давал разъяснения об основаниях для отстранения или отказа в приёме на работу невакцинированных соискателей. По мнению ведомства, неисполнение локальных нормативных актов, в частности распоряжения главного санитарного врача о вакцинации, даёт основания для отстранения сотрудника. Главсанврач субъекта также определяет и процент работников, которых необходимо привить.

Ход «Климова» — не ноу-хау двигателестроителей. К примеру, на «Силовых машинах», как сообщили в компании, трудоустройство сейчас также возможно только после сдачи ПЦР-теста. Впрочем, в беседе представитель компании уверял, что выздоровления компетентного соискателя подождут, а расходы на тест компания возьмёт на себя.

На пивоваренном заводе «Балтика» «Фонтанке» также сообщили, что планируют отстранять невакцинированных работников, но только в тех регионах, где действует постановление об обязательной вакцинации. Вернуть сотрудника на рабочее место смогут либо после отмены постановления, либо после вакцинации. В Петербурге такого постановления пока нет.



Впрочем, с такой позицией несогласны на «Северной верфи». «Отсутствие прививки или ПЦР-тестов в настоящее время не может являться поводом для отказа работодателя в приеме на работу нового сотрудника… отсутствие прививки не является основанием для отстранения от работы», — заявили «Фонтанке» на предприятии. К слову, на «Климове» кроме кнута есть еще и довольно длинный перечень пряников для привитых, к примеру, дополнительный выходной или небольшая премия. Если рабочий заболеет коронавирусом после прививки, ему оплатят больничный не по государственному минимуму, а доплатят до величины его среднего заработка. В заводской санаторий теперь будут давать путевки — тоже только привитым и т. д.

Пряник вместо кнута

Большинство крупных петербургских предприятий, куда «Фонтанка» обратилась за информацией о методах борьбы с коронавирусом среди сотрудников, официально открестились от жёстких санкций по отношению к непривитым.

На судостроительном предприятии «Алмаз» негативными последствиями несознательным рабочим, по словам председателя совета директоров Леонида Грабовца, не угрожают. Позитивным подкреплением и мотиватором должны служить два дня, которые добавляют вакцинировавшимся к отпуску.



«Никаких санкций не вводим, просто по-доброму. Если нынешний приказ не поможет, будет ещё один приказ. В нём, возможно, предусмотрим премии для вакцинировавшихся», — сообщил Леонид Грабовец.

Судостроительная отрасль, судя по комментариям её представителей, в лидерах по формированию коллективного иммунитета. Во многом этому, по словам представителя «Адмиралтейских верфей», способствует работа в закрытых помещениях, благодаря которым некоторые сотрудники уже переболели коронавирусом. Остальных вакцинируют, в том числе при трудоустройстве. Сейчас здесь всего около 10% привитых из 8 тысяч сотрудников.

«Балтийский завод» рапортует также лишь об 11 процентах вакцинированных. Это 700 человек из 6000 сотрудников. При этом, по словам представителя завода, ни один из них не сослался на противопоказания, это объясняют богатырским здоровьем заводчан.

В остальных отраслях, несмотря на такую же работу в закрытых помещениях, о формировании коллективного иммунитета предпочитают не говорить. Но образцово-принудительная вакцинация шагает и по ним.



Журналистам на предприятиях чаще рассказывают о положительных способах мотивации. К примеру, так же как и на заводе «Алмаз», два оплачиваемых дня дают на «Силовых машинах». Правда, чтобы их получить, нужно, чтобы поднялась температура. Крепким и здоровым их не дадут. Вакцину на «Силовых машинах» колют прямо на предприятии в здравпунктах. Материально заинтересовать сотрудников здесь решили нетривиально. Вместо розыгрышей автомобилей и квартир рабочие ПАО «Силовые машины» участвуют в конкурсе на самое вакцинированное подразделение, привитым дают скидку до конца года в одной из торговых сетей.

Возможность сэкономить на продуктах мотивирует, судя по данным предприятия, не хуже автомобилей и жилья. Из 7,7 тысячи работников 40% уже имеют иммунитет от коронавируса. Впрочем, возможно, и тут сыграл свою роль главный помощник в формировании коллективного иммунитета — закрытые помещения цехов, офисов и складов.

На пивоваренном заводе «Балтика» для вакцинировавшихся предусмотрен день отгула. За это время привитый сотрудник, по замыслу руководства, должен восстановиться и справиться с побочными эффектами. Коллективная иммунизация в 2021 году здесь проводилась в пять этапов, и останавливаться, по словам представителей «Балтики» здесь не планируют.



За заводскими воротами В Петербурге требование об обязательной вакцинации уже получили, в первую очередь, госучреждения и бюджетные организации. В них власти требуют обеспечить иммунитет у не менее чем 65% сотрудников. Но есть и послабление: в этот процент войдут не только привитые, но и те, у которых уровень антител будет не менее референсного значения. Переболевшим более полугода назад предложат ревакцинироваться.

Бизнес не менее рьяно взялся за решение проблемы коллективного иммунитета. Торговые центры и рестораны в июне просили у властей внедрить программу обязательной вакцинации вместо того, чтобы поручать бизнесменам самим уговаривать сотрудников привиться. Роспотребнадзор на это не пошёл и, несмотря на декларируемую добровольность вакцинации, настаивает на достижении 60%-ной доли привитых.

Профсоюзы (РСПП И ФНПР) взяли под козырёк и просят пустить обязательную вакцинацию в массы. Всё взрослое население страны, согласно тексту обращения защитников трудящихся к правительству РФ от 25 июня, должно быть привито в обязательном порядке. «Правительству РФ — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», — заявляют профсоюзы.

Вадим Шклёда, «Фонтанка.ру»