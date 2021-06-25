Роструд рассказал, как антипрививочников будут отстранять от работы

В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

В частности, в абзаце 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса значится, что отстранение сотрудника от работы возможно в случаях, предусмотренных не только кодексом и законами, но и иными нормативными правовыми актами. Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/978152/

Вакцина от коронавируса включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям — и если в регионе вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или групп, она становится обязательной.



По состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах России. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, прививка становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.



Положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».



Ранее о том, что работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался прививаться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, заявил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

