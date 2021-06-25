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Роструд рассказал, как антипрививочников будут отстранять от работы

Федеральная служба по труду и занятости 25 июня объяснила, какие есть юридические основания для отстранения непривитых россиян от работы. В ведомстве опираются на Трудовой кодекс и закон об иммунопрофилактике.

В частности, в абзаце 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса значится, что отстранение сотрудника от работы возможно в случаях, предусмотренных не только кодексом и законами, но и иными нормативными правовыми актами. Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/978152/

В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

Вакцина от коронавируса включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям — и если в регионе вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или групп, она становится обязательной.

По состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах России. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, прививка становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.

Положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее о том, что работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался прививаться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, заявил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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Комментарии (22)

rastaman
Крупные компании уже массово снабжают своих сотрудников фальшивыми сертификатами.
Обдурить власти у нас всегда умели - и слава богу!
Банин
Нужно сразу отправлять на принудительные работы в концлагеря для непривитых, зачем же полумеры?
Bиталий Уткин
Аналогия.
Древняя Русь была плодородной нивой Бога именно благодаря сохранению нравственных Божественных законов — законов любви.

Одним из кровавых преступлений князя Владимира стало массовое насильственное “крещение” людей, которое осуществлялось силой бандитов, состоявших в его дружине.

Население, естественно, не хотело принимать эту дьявольскую веру из рук кровавого палача, лидера разбойников. Люди уклонялись от крещения. Тогда бандиты Владимира, чтобы легче было отлавливать и предавать пыткам и смерти уклоняющихся от обряда, стали выдавать уже окрещённым деревянные нательные кресты (вот с тех-то пор и идёт русская православная традиция ношения нательных крестов — как знаков принадлежности…)

А дальше Владимир и затем его сын Ярослав, с помощью греческих “монахов”, начали устанавливать те самые порядки, которые существовали в то время в Европе

Любовь — сближает, соединяет. А страх — отталкивает, разъединяет… Секты, привившие прихожанам страх, привели к полной разобщённости людей
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