Оперштаб Москвы: Работодатель должен отстранить непривитых сотрудников и оставить без зарплаты

Работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался прививаться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — цитирует РИА Новости сообщение 23 июня.
«Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», — говорится в сообщении.
Зарплата такому сотруднику не начисляется. «В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ)», — говорится в сообщении.
В Москве и некоторых других регионах, напомним, действует обязательная вакцинация от ковида для отдельных категорий граждан. 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последнего полугода или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест. В Подмосковье непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом.