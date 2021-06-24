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Оперштаб Москвы: Работодатель должен отстранить непривитых сотрудников и оставить без зарплаты

Работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался прививаться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — цитирует РИА Новости сообщение 23 июня.

«Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», — говорится в сообщении.

Зарплата такому сотруднику не начисляется. «В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ)», — говорится в сообщении.

В Москве и некоторых других регионах, напомним, действует обязательная вакцинация от ковида для отдельных категорий граждан. 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последнего полугода или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест. В Подмосковье непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом.

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Комментарии (74)

Serj_
У нас филиал московской конторы, живем по указам московского правительства. У нас порешили так, те кто по домам работают им ничего не надо, те кто хочет в офисе работать ставить вакцину обязательно. Из дома у нас работают где-то 50 - 60 % сотрудников.
LiChaBaTa
Мелочатся ребята. Непривитых нужно сразу в лагеря трудовые.
Gorki
Давно пора вводить обязаловку. Ладно пенсы, работоспособное население штабелями сейчас в больницах лежит.
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