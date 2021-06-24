Оперштаб Москвы: Работодатель должен отстранить непривитых сотрудников и оставить без зарплаты

Работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался прививаться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — цитирует РИА Новости сообщение 23 июня.



«Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», — говорится в сообщении.

