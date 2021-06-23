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В Подмосковье непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом

Введение ограничений на пользование общественным транспортом для непривитых обсуждают власти Подмосковья

С 1 июля власти Подмосковья могут ввести ограничения на пользование общественным транспортом для граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это допуск к услугам общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код (подтверждающий факт прививки от коронавируса. — Прим. ред.)», — цитирует Стригункову 23 июня «Интерфакс».

Напомним, что в Подмосковье наблюдается рост случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в регионе было зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев.

Ранее «Фонтанка» подробно писала об ограничениях, введённых из-за коронавируса в Москве.

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Комментарии (34)

Олег З
Совсем берега теряют! Это уже какая то истерия!
Dazdraperma
Не, не. Цифровой концлагерь = это утопия и теория заговоров, говорили они
_MN_
Не учат отечественную историю власти или забыли? Видимо хотят революции, когда разъяренная толпа будет разрывать их ставленников вместе с семьями - на части? А ведь в истории российской было такое - сто лет назад. Долго остановиться не могли. Наверное, Хабаровск по всей России хотят?
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