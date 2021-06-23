В Подмосковье непривитым гражданам могут запретить пользоваться общественным транспортом

С 1 июля власти Подмосковья могут ввести ограничения на пользование общественным транспортом для граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.



«Если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это допуск к услугам общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код (подтверждающий факт прививки от коронавируса. — Прим. ред.)», — цитирует Стригункову 23 июня «Интерфакс».

