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Собянин закрыл московские кафе для непривитых и запретил мероприятия с участием более 500 человек

Посещать заведения общественного питания в Москве смогут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом. Об этом 22 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые ограничения вводятся из-за роста распространения инфекции, уточнил он. Рестораны и кафе должны разработать систему проверки наличия QR-кодов. Никакие бумажные справки или сертификаты в столице работать не будут. Также с 22 июня запрещены концертные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. Причем как на открытом воздухе, так и в помещениях. До этого лимит составлял 1000 человек. При этом особо подчеркивается, что фан-зоны Евро-2020 и танцполы будут закрыты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле поддерживают решения столичной мэрии, так как они «продиктованы сложной ситуацией».

Собянин 17 июня заявил о «стремительном ухудшении» ситуации с коронавирусом в Москве. Столица и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг.

С начала пандемии в Москве выявили 1 300 709 случаев COVID-19.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
интересно, а кто компенсирует убытки рестораторам в виде недополученной прибыли? с этого года в стране официальная сегрегация? =)
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