Собянин закрыл московские кафе для непривитых и запретил мероприятия с участием более 500 человек

Посещать заведения общественного питания в Москве смогут только люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом. Об этом 22 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые ограничения вводятся из-за роста распространения инфекции, уточнил он. Рестораны и кафе должны разработать систему проверки наличия QR-кодов. Никакие бумажные справки или сертификаты в столице работать не будут. Также с 22 июня запрещены концертные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. Причем как на открытом воздухе, так и в помещениях. До этого лимит составлял 1000 человек. При этом особо подчеркивается, что фан-зоны Евро-2020 и танцполы будут закрыты.

