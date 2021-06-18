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Больше 1000 не собираться. Собянин закрыл фан-зону и танцполы

В Москве ограничили зрелищные мероприятия

Столичный мэр рассказал о новых мерах по борьбе с пандемией.

«С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. <...> Массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — заявил 18 июня Сергей Собянин на своем сайте.

По его словам, кино и театры смогут принимать посетителей. Власти столицы при этом продлили ограничения на работу кафе, баров и ресторанов Москвы в ночное время. В заведениях общепита в выходные начнут эксперимент по зонам, свободным от коронавируса.

«Я не хотел этого делать, но придется», — посетовал градоначальник.

Собянин 17 июня заявил о «стремительном ухудшении» ситуации с коронавирусом в Москве. Столица и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Столичный градоначальник заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома».

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Комментарии (3)

zelf
Мне вообще пофиг что в Москве.
Волос
Слабак! Вон наш готовится проводить вялые патруса, каждый день репетирует и толпы на набережных собирает. Учись, якутский друг
SapienS
Не нужно ограничивать количество людей на мероприятиях, нужно пускать на эти мероприятия только по сертификату вакцинации. Невакцинированным сидеть дома до конца пандемии.
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