Больше 1000 не собираться. Собянин закрыл фан-зону и танцполы

Столичный мэр рассказал о новых мерах по борьбе с пандемией.



«С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. <...> Массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — заявил 18 июня Сергей Собянин на своем сайте.



По его словам, кино и театры смогут принимать посетителей. Власти столицы при этом продлили ограничения на работу кафе, баров и ресторанов Москвы в ночное время. В заведениях общепита в выходные начнут эксперимент по зонам, свободным от коронавируса.

