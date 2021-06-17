FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве «стремительно ухудшается». Количество заболевших выросло в три раза

Собянин заявил о «стремительном ухудшении» ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация в Москве с заболеваемостью коронавирусом «стремительно ухудшается». Об этом 17 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна, поскольку более 60% имеют иммунитет», — подчеркнул он. При этом добавил, что столице пришлось столкнуться с новыми штаммами инфекции, «более агрессивными». «За считанные дни число заболевших ковидом в Москве увеличилось с 3 до 7 тысяч, количество больных будет более 9 тысяч, это рост в три раза», — уточнил мэр.

Напомним, что 16 июня Москва и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область.

Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что пока не разрабатывает документ об обязательной вакцинации.

Позднее стало известно, что санитарное ведомство Петербурга не стало настаивать на обязательной вакцинации работников общепита и торговли. Однако сами рестораторы пообещали привить 60% сотрудников добровольно.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний