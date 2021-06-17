Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве «стремительно ухудшается». Количество заболевших выросло в три раза

Ситуация в Москве с заболеваемостью коронавирусом «стремительно ухудшается». Об этом 17 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
«Динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна, поскольку более 60% имеют иммунитет», — подчеркнул он. При этом добавил, что столице пришлось столкнуться с новыми штаммами инфекции, «более агрессивными». «За считанные дни число заболевших ковидом в Москве увеличилось с 3 до 7 тысяч, количество больных будет более 9 тысяч, это рост в три раза», — уточнил мэр.