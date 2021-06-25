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Промышленники и профсоюзы попросили ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения России

РСПП И ФНПР просят ввести обязательную вакцинацию всех взрослых

Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России выступили с совместным обращением к правительству РФ, а также ко всем российским работодателям и трудящимся. В нём они просят ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны. Текст обращения размещён в пятницу, 25 июня, на сайте ФНПР.

«Правительству РФ — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», — говорится, в частности, в документе.

Ранее «Фонтанка» писала, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан с понедельника, 28 июня, введут ещё восемь российских регионов. В настоящий момент обязательная вакцинация распространена на 10 субъектов РФ.

При этом в некоторых регионах страны прививочную кампанию начали приостанавливать из-за высокого спроса и дефицита вакцины.

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Комментарии (12)

teodor
Вот иуды
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А я не член профсоюза и не состою в союзе промышленников и предпринимателей. Следовательно имею полное моральное право послать радетелей в увлекательное эротическое путешествие.
А вообще - граждане депутаты всех мастей, фронты, лиги, общества, объединения, религиозные организации, различные роснадзоры, лично губернатор Санкт-Петербурга и президент Российской Федерации, я вас всех очень прошу перестать обо мне, недостойном, заботиться. Я бы с удовольствием пожил бы без вас всех.

Пы.Сы. Это кто же такой сидит на производстве вакцины и продаже ее государству, что такая просто невиданная забота развернулась.
alexpv
Ну вот как всегда) По просьбам трудящихся.
Я блин в упор не понимаю, почему я должен сам себя обрекать на лихорадку под 39 в течение 2-3 дней, головные боли и прочие радости, если у меня и жены анител до задницы(сдав тесты) и мы не болели в течение всего этого времени.
Я не хочу чтобы у меня жена скопытилась от сердечных заболеваний при таком протекании первого и второго укола. Практически всем моим знакомым после первого и особенного второго укола плохело так, что они брали два дня за свой счет и сидели дома.
Да и по официальной статистике у 45% привившихся лихорадка и головные боли. Зачем мне колоть эту дурь, если мой иммунитет и так прекрасно справляется? ну объясните.
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