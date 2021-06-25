Промышленники и профсоюзы попросили ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения России

Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России выступили с совместным обращением к правительству РФ, а также ко всем российским работодателям и трудящимся. В нём они просят ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны. Текст обращения размещён в пятницу, 25 июня, на сайте ФНПР.



«Правительству РФ — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», — говорится, в частности, в документе.

