Роспотребнадзор: Обязательную вакцинацию введут ещё 8 регионов России

Обязательная вакцинация для групп риска с понедельника будет введена еще в восьми субъектах РФ, пока же она распространена на 10 регионов, сообщает «Интерфакс» 25 июля со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.



«На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», — сказала Попова на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.