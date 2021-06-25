Роспотребнадзор: Обязательную вакцинацию введут ещё 8 регионов России

Обязательная вакцинация для групп риска с понедельника будет введена еще в восьми субъектах РФ, пока же она распространена на 10 регионов, сообщает «Интерфакс» 25 июля со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов», — сказала Попова на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан уже ввели в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе и на Кубани. В основном требования относятся к работникам сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В Роспотребнадзоре пояснили, что привиться должны граждане, которые часто контактируют с другими людьми на работе.
По словам Поповой, больше всего заболевших выявлено в возрастной группе от 20 до 39 лет, которую она назвала «максимально активной частью населения». Единственным регионом, где удалось снизить заболеваемость, стала Якутия. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это произошло благодаря введенным в регионе ограничениям, а также обязательной вакцинации.
Попова также отметила, что охват тестированием на наличие коронавирусной инфекции остается ниже нормативного в Алтайском крае, Республике Ингушетии, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области.