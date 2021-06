От Туринского фестиваля до «Кинотавра». В Институте кино и телевидения рассказали, где смотреть фильмы учеников Александра Сокурова

На Туринском кинофестивале в 2020 году пять учебных работ под общим названием «Поле» показали в открытой секции «Кино и пейзаж». В особую программу «Время начал» (Il tempo degli inizi) вошли 12 учебных картин, а фильм Владимира Копцева «Моя любимая сестра спит еще» вошёл в конкурсную программу короткометражных фильмов.



В 2021 году три работы студентов Мастерской Александра Сокурова выдвинуты на «Кинотавр» и будут представлены в конкурсе короткого метра. Это «Слабый тигр» Муслима Могушкова, «Транзит Венеры» Александра Москаленко и Heimkehr («Возвращение») Сергея Лукьянченко.



В СПбГИКиТе впереди у студентов мастера ещё год обучения и съёмка дипломного фильма.



В этом году Александр Сокуров отметил 70-летие. О том, какой самый главный совет он дал ученикам своей мастерской в Нальчике, откуда вышли Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда», разработка экранизации The Last of Us для HBO) и Александр Золотухин («Мальчик русский»), к юбилею режиссёра узнавала «Фонтанка». Историями о работе с Сокуровым также поделились артисты, художники и звукорежиссёры.