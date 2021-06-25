От Туринского фестиваля до «Кинотавра». В Институте кино и телевидения рассказали, где смотреть фильмы учеников Александра Сокурова

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения рассказали о перспективных проектах Мастерской Александра Сокурова — итоги подвели по случаю его юбилея. Режиссёр работает со студентами с 2019 года. За это время, как 25 июня рассказали «Фонтанке» в вузе, 18 лент учеников были показаны в специальной программе Туринского кинофестиваля. В истории же Московского кинофестиваля впервые целый тематический блок посвятили работам одной киношколы — мастерской Александра Сокурова: 12 короткометражных лент составили программу «Обратная перспектива» в 2020 году.



«Характерно то, что студенты мастерской с самого первого дня взяли в руки камеру и пошли снимать, — поделилась декан факультета дополнительного образования СПбГИКиТ Екатерина Сазонова. — Помимо обязательных курсовых работ у них было множество учебных съемочных проектов: они более короткие, но нужны, чтобы научиться снимать как режиссёр, видеть как режиссёр и мыслить как режиссёр. Александр Николаевич старается не ограничивать идеи слушателей, поддерживает творческую составляющую, например, к курсовым работам он даёт темы, в рамках которых слушатель волен делать, что думает, трактовать как угодно. Одной из таких была фраза: «Я люблю свою сестру». Это, конечно, нестандартный подход, очень интересный для того, чтобы развить в себе творческую, режиссерскую мысль».

По словам Екатерины Сазоновой, для студентов выходы на уровень Московского и Туринского фестивалей, а особенно в отдельную программу, большое достижение. Александр Николаевич считает, что его ученикам полезно участвовать не в общих конкурсах: это снижает градус соревновательности, зато позволяет получить обратную связь от зрителей, коллег и критиков.



На Туринском кинофестивале в 2020 году пять учебных работ под общим названием «Поле» показали в открытой секции «Кино и пейзаж». В особую программу «Время начал» (Il tempo degli inizi) вошли 12 учебных картин, а фильм Владимира Копцева «Моя любимая сестра спит еще» вошёл в конкурсную программу короткометражных фильмов.

В 2021 году три работы студентов Мастерской Александра Сокурова выдвинуты на «Кинотавр» и будут представлены в конкурсе короткого метра. Это «Слабый тигр» Муслима Могушкова, «Транзит Венеры» Александра Москаленко и Heimkehr («Возвращение») Сергея Лукьянченко.

В СПбГИКиТе впереди у студентов мастера ещё год обучения и съёмка дипломного фильма.

В этом году Александр Сокуров отметил 70-летие. О том, какой самый главный совет он дал ученикам своей мастерской в Нальчике, откуда вышли Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда», разработка экранизации The Last of Us для HBO) и Александр Золотухин («Мальчик русский»), к юбилею режиссёра узнавала «Фонтанка». Историями о работе с Сокуровым также поделились артисты, художники и звукорежиссёры.