Александр Сокуров закончит работу над «сказкой» о Второй мировой войне к концу года

Режиссёр Александр Сокуров собирается завершить работу над новым фильмом-сказкой о Второй мировой войне к концу 2021 года. Как пояснил мастер в разговоре с ТАСС, сейчас идёт процесс озвучания ленты.



«Мы сейчас вместе с моими молодыми коллегами работаем над новым фильмом, я надеюсь, в ноябре или в начале декабря завершим, — пояснил Сокуров, — Это такой фильм-сказка о Второй мировой войне. Именно сказка. Я в этом жанре никогда не работал. Сейчас идет озвучание, /.../ Там есть новый для меня инструмент, новая технология, то, что, видимо, никогда еще не делалось в кино».

