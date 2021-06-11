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Александр Сокуров закончит работу над «сказкой» о Второй мировой войне к концу года

Режиссёр Александр Сокуров собирается завершить работу над новым фильмом-сказкой о Второй мировой войне к концу 2021 года. Как пояснил мастер в разговоре с ТАСС, сейчас идёт процесс озвучания ленты.

«Мы сейчас вместе с моими молодыми коллегами работаем над новым фильмом, я надеюсь, в ноябре или в начале декабря завершим, — пояснил Сокуров, — Это такой фильм-сказка о Второй мировой войне. Именно сказка. Я в этом жанре никогда не работал. Сейчас идет озвучание, /.../ Там есть новый для меня инструмент, новая технология, то, что, видимо, никогда еще не делалось в кино».

Режиссёр назвал новую картину «европейской по своей направленности» и добавил, что именно по этой причине ему очень важно, то, как её примут люди, которым он «очень доверяет в Европе».

Пока что у картины есть только игровое название — «Сказка», детали сюжета не разглашаются. Продюсер — Николай Янкин, работавший над полнометражными картинами учеников Сокурова — «Теснотой» Кантемира Балагова, «Глубокими реками» Владимира Битокова, «Софичкой» Киры Коваленко.

Новая лента последней — «Разжимая кулаки» — будет показана на Каннском кинофестивале в 2021 году вместе с пятью другими российскими лентами.

Александру Сокурову, автору «Одинокого голоса человека», тетралогии «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст», а также «Русского ковчега» и многих других картин, 14 июня исполняется 70 лет.

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